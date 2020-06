El exalcalde de San Juan y pasado comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Luis Acevedo exigió hoy, domingo a la gobernadora Wanda Vázquez que cumpla su palabra y no dé paso al proyecto del Código Electoral.

“Gobernadora, no manche su proceder con este atentado a nuestro sistema electoral. Convoque a diálogos y consensos, no a confrontaciones. Le llegó su turno de defender nuestros valores. La palabra es para cumplirse. La integridad no es un principio que se cambia por una candidatura. Cumpla con Puerto Rico”, dijo Acevedo.

El también profesor de derecho electoral realizó una conferencia de prensa frente a La Fortaleza acompañado de otras figuras públicas, incluyendo a los tres exsecretarios de Justicia, Carlos Ríos Gautier, Luis Sánchez Betances y César Miranda. También estuvieron presentes líderes del PPD como el precandidato a la gobernación Eduardo Bhatia.

Acevedo dijo que intentaba buscar el “repudio” al Código Electoral. La medida (el proyecto del Senado 1314) aún no ha llegado a Fortaleza, según confirmó este medio.

El proyecto había sido aprobado a principios de este año por la Legislatura, pero en mayo regresó para ser enmendado. La medida fue aprobada nuevamente la semana pasada. En medio del proceso legislativo, la gobernadora aseguró que no aprobaría un Código Electoral que no tuviese consenso político. El nuevo Código Electoral solo es avalado por el Partido Nuevo Progresista.

“En 147 días son las elecciones. El PNP pretende ahora cambiar el “voto ausente” sin consenso para que cientos de miles que aparecen en las listas pero no viven en Puerto Rico voten por correo. Eso es injusto, diluye el voto y viola derechos democráticos protegidos por la Constitución. Hay que dar la batalla”, sostuvo Bhatia.

Miranda alegó que la gobernadora tiene un supuesto conflicto de interés con la medida.