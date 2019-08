A las 5:00 de la tarde de hoy, cuando cobre vigencia la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló Nevares, podría desatarse una controversia legal sobre quién sustituirá al mandatario, luego que el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, atrasara hasta el lunes la evaluación de la designación del ex comisionado residente Pedro Pierluisi como secretario de Estado, puesto cuyo ocupante, en primera instancia, sustituye al inquilino de La Fortaleza.

La nueva controversia, que se suma a la saga de tensiones e intrigas políticas de las últimas semanas, surge porque legalmente no está claro si Pierluisi, quien fue nombrado durante un receso legislativo y ya juramentó a su cargo, tiene la capacidad legal de sustituir permanentemente a Rosselló Nevares pese a que no ha sido confirmado por el Senado y la Cámara de Representantes, como exige la Constitución puertorriqueña.

Ayer, Rivera Schatz descartó pasar revista sobre el nombramiento antes que la renuncia del gobernador cobre vigencia. De hecho, citó para el lunes, a las 11:00 a.m., una Comisión Total para que Pierluisi defienda su designación, y justificó la demora a que el ex comisionado residente no ha presentado todos los documentos necesarios para el proceso y a que la nominación fue hecha el miércoles.

El centro de la controversia es la Ley 7 del 2005, que enmienda un estatuto de 1952 que establece la sucesión en la gobernación de Puerto Rico ante una vacante. La enmienda dispone que, “para advenir al ejercicio permanente del cargo de gobernador, un secretario o secretaria debe ocupar su puesto en propiedad, habiendo sido ratificado su nombramiento, excepto en el caso del secretario de Estado”.

Esto, en teoría, permitiría que Pierluisi tome posesión y juramente como gobernador hoy cuando Rosselló Nevares abandone La Fortaleza. Sin embargo, la constitucionalidad de esa enmienda ha sido puesta en entredicho, ya que el propio estatuto se contradice en algunas de sus partes y echa por la borda disposiciones constitucionales que exigen la confirmación legislativa.

Incluso, las minorías políticas en la Legislatura advirtieron ayer sobre la inconstitucionalidad de la enmienda y coincidieron al afirmar que, cuando cobre vigencia la renuncia de Rosselló Nevares, la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, debe ser quien ocupe la gobernación.

“Mañana, a las 5:01 de latarde no hay interinato… y pasaría a ser (gobernadora) en la línea sucesora Wanda Vázquez”, señaló el senador por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau.

“Acaban de presenciar una delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) que sigue añadiéndole leña al fuego de la incertidumbre en Puerto Rico”, criticó, por su parte, el portavoz popular en el Senado, Eduardo Bhatia.

“Potencialmente, hay una controversia legal que probablemente tenga que ser resuelta por los tribunales”, advirtió el experto en derecho constitucional Carlos Ramos. “En teoría, podríamos tener a dos gobernadores a las 5:01 de mañana (hoy)”.

Cuando se le preguntó a Pierluisi si él sería el sucesor, respondió que ese asunto estaba bajo una “evaluación legal”. Rivera Schatz indicó, en el hemiciclo del Senado, que Pierluisi podría ser gobernador interino.

La sucesión de la gobernación, de ordinario, recae primero en la secretaría de Estado y, ante la ausencia de ese funcionario, en los titulares de Justicia, Hacienda y Educación, en ese orden. Luis G. Rivera Marín, quien ocupó la secretaría de Estado hasta hace poco, renunció como parte del escándalo del chat de Telegram en el que Rosselló Nevares y sus más cercanos colaboradores compartieron insultos, burlas y conspiraron para llevar a cabo acciones políticas y partidistas que abogados han estimado como posibles delitos.

En caso de que Pierluisi fuera confirmado como secretario de Estado la semana próxima, no tendría oportunidad de convertirse en gobernador a menos que Vázquez, por alguna razón, renuncie. Ayer, la secretaria de Justicia advirtió públicamente que no contempla renunciar y dijo que, “de llegar el momento, asumiremos la responsabilidad que impone la Constitución y la ley”.

Quieren colgarlo

Desde temprano ayer, la información que circulaba en el Capitolio apuntaba a que la delegación del PNP en el Senado tenía la intención de rechazar el nombramiento de Pierluisi a la jefatura del Departamento de Estado. Incluso, fuentes de El Nuevo Día apuntan a que, durante el caucus que celebró la delegación en horas de la mañana, ningún legislador defendió al ex comisionado residente.

El senador Nelson Cruz hasta llegó a presentar una moción en el hemiciclo para que se descargara el nombramiento y fuera rechazado de inmediato, ya que se anticipaba que no había los votos suficientes para una confirmación.

Pero, en una virazón, el presidente del Senado -al asumir un turno de debate- favoreció la celebración de una vista pública y le solicitó a Cruz que retirara la moción.

Rivera Schatz dejó claro que Pierluisi no contaba con los 16 votos que necesita para ser confirmado en la Cámara alta. Coincidió en que el nominado merecía ser escuchado, pero subrayó que no creía que fuera capaz de convencerlo a él. Dijo que Pierluisi “no sacó la cara por Puerto Rico en ningún momento”, durante y luego del paso del huracán María.

“A mí, no me inspira confianza para gobernar… porque el abogado de quien ha sido el enemigo número uno de Puerto Rico (la Junta de Supervisión Fiscal), no puede estar al mando de Puerto Rico”, puntualizó Rivera Schatz, al negar que haya solicitado ocupar la secretaría de Estado y ser el sustituto del gobernador.

Justo mientras el líder senatorial se dirigía a los presentes, Pierluisi ocupó las gradas de la Cámara alta, lo que fue catalogado como un “acto de provocación” por algunos senadores, incluso de las minorías. “Yo creo que procede la vista”, dijo Pierluisi mientras abandonaba el recinto.

“Si no consigue los votos, el Código Político establece un orden de sucesión y a eso, mis queridos amigos, nos atenemos… No fui yo el que provocó la renuncia del gobernador, fue él y, entonces, el gobernador, en lugar de reunir al liderato electo del gobierno de Puerto Rico para discutir esta transición, pues no lo hizo porque entiende que la posición es de él… y se equivocó otra vez”, dijo el líder legislativo.

Tras escuchar a Rivera Schatz, Pierluisi lamentó el juicio apresurado del presidente senatorial. “Me hubiera gustado haberme sentado con el presidente antes de hacer esas expresiones para que me escuchara. Él emitió su juicio, pero no tuve la oportunidad de sentarme con él”, expresó.

Dijo, sin embargo, estar confiado que podrá aclarar dudas de los demás senadores próximamente.

Cámara cita audiencia

Mientras, la Cámara de Representantes convocó una vista pública de la Comisión de Gobierno a las 9:00 a.m. de hoy, viernes, para atender el nombramiento de Pierluisi, quien necesita 26 votos para una mayoría absoluta del cuerpo legislativo. La sesión legislativa en la que se podría concretar una votación se llevaría a cabo a la 1:00 p.m., con el informe ya rendido de la Comisión de Gobierno, que preside Jorge Navarro.

Los representantes José “Quiquito” Meléndez, María Milagros Charbonier, Pedro Julio “Pellé” Santiago, Michael Abid Quiñones y Néstor Alonso Vega se oponen al nombramiento del ex comisionado residente. El presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, dijo en conferencia de prensa que ya tiene su decisión sobre el nominado y que la divulgará hoy, en el hemiciclo.

El Nuevo Día solicitó a todos los miembros de la mayoría presentes en una conferencia de prensa ayer en la tarde, en la presidencia de la Cámara, que indicaran si votarían a favor o en contra de Pierluisi, pero Méndez no permitió que contestaran.

El portavoz de la mayoría penepé, Gabriel Rodríguez Aguiló, se limitó a indicar que quiere que se dé el “proceso completo” de evaluación de nombramiento. No obstante, luego reconoció que, “si por lo que se dice en la calle dependiera, ya Pedro Pierluisi sería confirmado”.

La apertura en la Cámara a una posible confirmación de Pierluisi zanjaba ayer nuevas diferencias entre los lideratos de los cuerpos legislativos. Rivera Schatz aludió acómo la Cámara “se arrodillaría” si aprueba el nombramiento a la secretaría de Estado. Méndez, sin embargo, rechazó que haya tal distanciamiento entre él y el líder senatorial, y aseguró que las conversaciones “son continuas”.

“Todos conocemos al presidente del Senado y sabemos lo expresivo que es y cuáles son, en ciertos momentos, sus fases. A ninguno de los compañeros les han temblado las rodillas. Hay argumentos sólidos a favor y sólidos en contra”, agregó el presidente cameral.

Méndez reconoció que las oficinas de los legisladores han sido inundadas por reclamos de la base penepé, pero no dijo cuáles.

“Todos tenemos una preocupación y queremos devolverle a Puerto Rico paz, sosiego y desarrollo económico… la certeza de que se cumplió con un proceso limpio y transparente”, dijo. “No estamos despegados de lo que ocurre en Puerto Rico”.

¿Retrasar la salida de Rosselló?

Otra opción para subsanar temporeramente las dificultades en la sucesión sería que el gobernador retrase su salida al cargo, algo que no está contemplada en el panorama. El secretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi, reiteró ayer que Rosselló Nevares no ha cambiado su parecer de salir de su puesto.

Afirmó que, a las 5:01 p.m. juramentará a la gobernación Pierluisi, Vázquez, o el secretario de Educación, Eligio Hernández, tercero en la línea de sucesión.

Llerandi indicó que ya están encaminando los procesos de transición y que, desde ayer, los jefes de las agencias han estado remitiendo a la secretaría de la Gobernación informes que contienen datos sobre el presupuesto, los puestos de confianza, el estado de las reorganizaciones, los esfuerzos interagenciales y los asuntos que quedan pendientes por atender en cada agencia o instrumentalidad pública, entre otras cosas.

“Esta es una situación novel. A nivel jurídico, es muy interesante. A nivel social, causa preocupación, pero confío en el proceso y en el ordenamiento jurídico de la sucesión. Estoy confiado en que alguien va a juramentar”, sostuvo Llerandi en una rueda de prensa en La Fortaleza.

Rosselló Nevares anunció su renuncia el 24 de julio tras más de 10 días de intensas manifestaciones en las que decenas de miles de puertorriqueños exigían su dimisión.

Las protestas surgieron luego que arrestaran por corrupción a varias personas asociadas al gobierno de Rosselló Nevares, como la exsecretaria de Educación Julia Keleher y la exjefa de la Administración de Seguros de Salud (ASES) Ángela Ávila.