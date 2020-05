Un informe endosado por la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia (AAAS, por sus siglas en inglés) y enviado recientemente a la gobernadora Wanda Vázquez Garcedadvierte sobre los riesgos de fraude electoral, robo de identidad y el peligro que representaría para los electores que tiene el voto por internet, informaron conjuntamente varios líderes del opositor Partido Popular Democrático (PPD).

El voto por internet en la isla, que está incluido en el proyecto del Código Electoral, está ante la consideración de la mandataria desde el martes.

Los exgobernadores Sila María Calderón, Alejandro García Padilla y el exalcalde de San Juan, Héctor Luis Acevedo, dieron a conocer la oposición del organismo plasmado en un documento que circularon entre gobernadores, directores electorales y secretarios de Estado de EE.UU.

En la misiva de la AAAS se recalca que todos los sistemas de votación por internet, hasta ahora, son inherentemente inseguros para votación electoral. También se resalta que no hay tecnología de “blockchain” que pueda mitigar el peligro del voto por internet.

“Ninguna aplicación de voto móvil es lo suficientemente segura para permitir su uso… No existe evidencia técnica de que muestre que exista una tecnología de votación por Internet segura o que pueda hacerse así en el futuro previsible; más bien, toda la investigación realizada hasta la fecha demuestra lo contrario”, sostuvo el organismo en el escrito con fecha del 9 de abril que fue endosado por múltiples científicos y organizaciones asociadas a las ciencias.

En la carta, se establece que los sistemas de votación por correo o de voto temprano pueden ser opciones ante la crisis de salud pública que se vive en el planeta. Indicó que el voto por internet puede tener hasta consecuencias militares, permitiendo que ejércitos adversarios conozcan dónde están los soldados estadounidenses, poniendo así en peligro la seguridad nacional.

“Dos décadas de análisis científico y técnico demuestran que los sistemas de voto por internet seguros no son posible ahora ni en el futuro inmediato. En respuesta a esta evidencia, respetuosamente solicitamos que en su rol liderando la seguridad en las elecciones en su estado se abstengan de permitir el uso de cualquier sistema y aplicación de votación por internet”, sostiene la misiva.

Según los líderes populares, Puerto Rico es la única jurisdicción en EE.UU. que está legislando para permitir el voto por internet.

“Este Informe, firmado por más de cincuenta instituciones, centros de investigaciones, ingenieros y constitucionalistas confirma los estudios de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, la ACLU, (Unión Americana de Libertades Civiles), el Comité de Inteligencia del Senado de EUA entre otros. La única jurisdicción en EUA impulsando este voto electrónico es la legislatura de Puerto Rico”, sostuvieron los líderes populares en una declaración escrita que hacía referencia a la carta de la AAAS.

Añadieron que la medida legislativa choca directamente con la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en cinco de sus decisiones.

“En Puerto Rico se ganan las elecciones con votos limpios, no con leyes engañosas que invitan a votar los que no viven en Puerto Rico, a no respetar la intención del votante y a dar un golpe de estado en la Comisión Estatal de Elecciones. La Gobernadora está a tiempo de invitar al consenso y no a la confrontación, de convocar al diálogo y no a la imposición”, concluyeron los exgobernadores y el exalcalde de San Juan.

Otras organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Verified Voting, Protect Democracy y el Brennan Center for Justice sostuvieron ayer una reunión virtual sobre el tema con La Fortaleza.