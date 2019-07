Washington - Alfonso Aguilar, uno de los integrantes de la comisión creada por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares para promover la estadidad, afirmó hoy que el primer ejecutivo debe renunciar a su puesto.

“No podemos adelantar los intereses apremiantes de #PuertoRico en (Washington) D.C. y mucho menos la estadidad en este ambiente de inestabilidad, Ricardo Rosselló, a quien aprecio, debe dimitir. El bienestar de Puerto Rico y la lucha por la igualdad deben anteponerse ante cualquier otra consideración”, indicó Aguilar, quien también fue portavoz del entonces gobernador Pedro Rosselló González y director ejecutivo de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (Prfaa).

Es el segundo miembro de la llamada Comisión de Igualdad que solicita la renuncia de Rosselló Nevares, tras la divulgación de los insultos que el propio gobernador lanza hacia amplios sectores de la sociedad en un chat con sus colaboradores más cercanos y los recientes casos de corrupción en el gobierno de Puerto Rico. El primero fue el exgobernador Luis Fortuño.

La comisión ha estado encabezada por el exgobernador Rosselló González, padre del actual gobernador, e incluye al ex senador Charlie Rodríguez, quien no ha visto razón para que Rosselló Nevares renuncie, al ex gobernador Carlos Romero Barceló, a la delegada republicana Zoraida Fonalledas, y al abogado Luis Berríos.