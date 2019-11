Horas antes de que Pedro Pierluisi anunciara su intención de aspirar a la gobernación bajo el Partido Nuevo Progresista (PNP), el cirujano Iván González Cancel decidió desistir de ocupar también el mismo cargo, lo que, por el momento y en caso de que no surja otro contendiente, evitaría unas primarias.

Después de múltiples conversaciones, franco diálogo y mutuo respeto; me he convencido de que todos tenemos que apoyar a mi gran amigo @pedropierluisi para la Gobernación de PR????...por Puerto Rico. #pnpunido pic.twitter.com/sDZK3AryMB — IVAN F GONZALEZ-CANC (@drcorazon2016) November 17, 2019

Cuando hace solo cuatro días enfatizó en que buscaría ocupar la candidatura de la gobernación bajo la Palma, González Cancel explicó en entrevista con El Nuevo Día que hubo tres razones que le hicieron cambiar de parecer hoy mismo. Destacó que pesó en el reclamo de pacientes y colegas para que no dejara su profesión, que muchas de sus propuestas las comparte Pierluisi y, más importante, no contaba con el pleno respaldo de su familia para ocupar un puesto electivo.

“Dado esas congruencias y los otros dos factores: las preocupaciones familiares y la práctica de cirugía cardiovascular, el ejercicio de mi oficio, mi profesión pues me convencieron de que, en este momento, lo mejor para Puerto Rico, para el ideal de la igualdad y del partido, es que vayamos junto a esta primaria, impulsando unas iniciativas y desde esa perspectiva decidí no aspirar”, indicó el médico de 59 años.

Recalcó que el aspecto familiar, así como el diálogo que sostuvo con Pierluisi desde el momento en que anunció que le interesaba la candidatura a la gobernación fueron las razones que tuvieron mayor peso en su determinación.

Con eso en mente, tan reciente como esta mañana y a petición suya, se reunió con Pierluisi para dejarle saber de su decisión. Destacó que en los diálogos que sostuvo con Pierluisi este no le pidió que desistiera de aspirar a la gobernación.

“Yo diría que estuve firme (en aspirar a la gobernación) como hasta hace unas horas porque, por ejemplo, yo pensé que el elemento familiar yo lo tenía resuelto y en la noche de anoche hablando con mi esposa me di cuenta que yo lo que visualizaba era más una ilusión óptica de este servidor, que un apoyo genuino. Y yo pues no puedo someter a mi familia, a mi esposa y a mi hija, a eso”, reconoció González Cancel, quien es padre de una niña de 8 años.

Respecto a lasideas que comparte con Pierluisi sobre los cambios que deben hacerse en la isla, el galeno dijo que conciernen a los temas de salud, salario mínimo, mejores oportunidades económicas, empuje a la economía, agilizar los trámites para que empresarios puertorriqueños obtengan permisos y la importancia de la educación como elemento para prevenir el crimen.

“Para mi sorpresa, en muchas ocasiones estuvimos de acuerdo de cómo atender esas preocupaciones”, apuntó González Cancel, quien destacó que le tiene “aprecio y respecto” a Pierluisi.

Recordó que en el 2016, cuando hubo primarias por la candidatura a la gobernación del PNP entre Pierluisi y Pedro Rosselló Nevares, él apoyó al entonces comisionado residente en Washington. Igualmente, recordó que cuando él intentó en el 2008 aspirar a la candidatura de la gobernación y fue descalificado por el PNP que, en ese entonces era regentado por Luis Fortuño, Pierluisi lo trató con “lo que yo llamo gentileza inmerecida”.

También González Cancel destacó que cuando se produjo la derrota de Pierluisi frente a Rosselló Nevares, “yo estuve allí hasta el final”. Ahora, Pierlusi anunciará hoy en Manatí que aspirará a la gobernación, por segunda vez. González Cancel no descartó acudir al evento.

Rechazó que su apoyo a Pierluisi haya sido producto de una negociación.

“Iván González Cancel va a estar donde pueda servir mejor al país. En este momento yo creo que he tomado la mejor decisión, a tono con los intereses familiares y profesionales. Si el día de mañana se me ofrece una posición en el gabinete, yo lo consideraría. Sí puedo adelantar que no estoy disponible para ser secretario de Salud”, adelantó.

“Yo creo que para transformar el sistema de salud en Puerto Rico, y esto lo he discutido con Pedro Pierluisi, tiene que venir una iniciativa desde el ejecutivo para que se ejecute por lo que dirige ese departamento. Por lo tanto, las necesidades de transformación del sistema no se dan en el departamento. Se dan fuera del departamento. Y yo para administrar y firmar papeles, no estoy disponible. Él (Pierluisi) comparte la visión de que el sistema de salud tiene que transformarse y que la política pública no puede ser simplemente estar solicitando fondos federales”, agregó.

Siendo este el segundo intento fallido de González Cancel por acceder al principal puesto electivo de la isla y a preguntas de este diario no descartó intentarlo nuevamente en un futuro. De paso, agradeció la “apertura” que el presidente del PNP, Thomas Rivera Schatz, siempre tuvo con él.

“Yo he sido tratado de una manera diferente a como fui tratado en aquel entonces. Dentro de eso, creo que el partido ha evolucionado. Es un partido de apertura, un partido abierto a considerar nuevas ideas y si el llamado está ahí en ese momento… si algo es absoluto es que uno nunca puede decir que no. Hay un tiempo para todo, veremos a ver qué el destino me depara”, afirmó.

Pierluisi obtuvo un 45% de respaldo de los electores afiliados al PNP en la Encuesta de El Nuevo Día publicada a principios de este mes. Mientras, el cirujano obtuvo un 6% de los votos entre los penepés.