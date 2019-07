La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, sostuvo que es necesario que el gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, renuncie al cargo, de forma que la isla pueda nuevamente encaminarse hacia la reconstrucción.

Para la funcionaria, el mandatario no puede continuar aferrándose a su silla, sin tomar en cuenta el impacto que esto tiene más allá del ámbito político.

“Nadie está tomando decisiones en las agencias de gobierno, en la otorgación de permisos, en la gestión del día a día. La gestión y la inversión privada con el organismo de gobierno se ha visto interrumpida. Esa es una realidad, aquí hay una consecuencia económica”, manifestó González en entrevista con El Nuevo Día, dando al traste así con la imagen que ha querido dar la administración Rosselló Nevares de que el gobierno ha funcionado con normalidad durante la última semana.

El viernes, González le solicitó la renuncia públicamente al gobernador ante la divulgación de un chat suyo con su equipo más cercano en el que lanza insultos y burlas a mujeres, gays, opositores políticos y correligionarios, entre otros, así como los arrestos de la semana pasada de dos exfuncionarias de gobierno y cuatro excontratistas.

La indignación del pueblo ante estos hechos se ha traducido en siete días consecutivos de manifestaciones masivas en los alrededores de La Fortaleza. Asimismo, varios sectores han reclamado a la Asamblea Legislativa llevar a cabo un proceso de residenciamiento contra el gobernador.

La semana anterior, la comisionada residente había solicitado la renuncia del mandatario a la presidencia del PNP y que desistiera de aspirar a la gobernación en las elecciones de 2020.

“Nadie tiene derecho a secuestrar las aspiraciones del pueblo por ambiciones o decisiones personales. La isla tiene que salir adelante con fuerza en el corazón, con fe, con esperanza, con un desenfrenado deseo de echar pa’lante”, expresó.

González indicó que no había hecho previamente un llamado público al primer ejecutivo para que renunciara debido a que quería “darle espacio para la reflexión”.

No obstante, sostuvo que sí le pidió la renuncia en una conversación privada que tuvieron.

“Al ver que no hay movimiento en esa dirección, que no se percibe espacio de reflexión para hacer esa transición ordenada (en el gobierno), entendí importante que se confundiera la diplomacia de permitir esos espacios a uno de consentimiento”, sostuvo la comisionada residente.

“No podía quedarme al margen de unos eventos que están socavando y secuestrando las aspiraciones del pueblo de Puerto Rico y su recuperación”, añadió.

La funcionaria lamentó que ha pasado los últimos días explicando a congresistas y funcionarios del gobierno federal qué es lo que está sucediendo en Puerto Rico, en vez de impulsando los proyectos que se necesitan para garantizar los fondos para el plan de salud del gobierno o para mejorar los servicios que reciben los veteranos.

González reclamó a Rosselló Nevares, como presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), y al secretario general, Rafael “June” Rivera, que establezcan una fecha y un lugar para que se reúna el principal cuerpo rector de la colectividad para discutir la crisis política por la que atraviesa la isla.

González, quien ocupa la primera vicepresidencia de la Palma, exigió además que la convocatoria se dé con suficiente tiempo de anticipación para que la mayor cantidad de miembros del Directorio puedan asistir.

/ Compartir: Facebook

Twitter

WhatsApp

Google+

✉ Email Ricardo Rosselló como presidente. (Juan Luis Martínez Pérez)

La comisionada residente en Washington Jenniffer González ocupa una de tres vicepresidencias. (Especial para GFR Media/Ricky Reyes)

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, ocupa otra vicepresidencia. (Luis Alcalá del Olmo)

Carlos “Johnny” Méndez, presidente de la Cámara de Representantes, ocupa una de tres vicepresidencias. (GFR Media)

El representante José “Pichy” Torres Zamora es el secretario general (Luis Alcalá del Olmo)

El representante Rafael “June” Rivera es subsecretario. (Vanessa Serra Díaz)

José Iván Marrero (camisa blanca) es el director de finanzas. (Ramón “Tonito” Zayas)

Jacqueline “Jackie” Rodríguez preside el organismo auxiliar de Mujeres Estadistas. (Xavier J. Araújo Berríos)

Los expresidentes del PNP, Pedro Rosselló González, Luis Fortuño, Carlos Romero Barceló, Carlos Pesquera y Leo Díaz Urbina. (GFR Media)

14 directores políticos también forman parte del directorio político. Estas posiciones son nombradas por Roselló y pueden ser alcaldes, así como líderes de movilización. Foto de la última reunión del directorio en febrero 2019. (GFR Media)

Norma Burgos es la comisionada electoral.

Willer Vélez (derecha) es presidente de la Juventud Progresista. (Ramón “Tonito” Zayas)

Leyda Cruz es presidenta de la Organización Servidores Públicos Progresistas. (Captura Facebook)

El legistalor municipal Noel Matta es el presidente de la Federación de las Asambleas Municipales. (Captura Facebook)

El alcalde de Arecibo, Carlos Molina, es el presidente de la Federación de Alcaldes.

Edwin Francisco Rivera dirige a los Universitarios Estadistas. (Captura Facebook)

Harry Marquéz (camisa blanca) es presidente de Pensionados Estadistas. (Captura Facebook

Idel Santiago dirige la organización de Estadistas LGBTT. (Logo)

Michael López Saldaña es el director ejecutivo del Instituto de Política Pública Luis A. Ferré. (Facebook)

Misión estadista es dirigida por Geovanny Ojeda.

Marybell Rivera Santiago dirige la organización de Base de Fe. (Captura Facebook) Facebook

Twitter

WhatsApp

Google+

✉ Email

“Estoy pidiendo al secretario general que una reunión de esta magnitud no se cita de un día para otro, como se ha hecho. Hay funcionarios, como yo, que estamos fuera de la isla y necesitamos tiempo… Cada alcalde, cada funcionario debe tener un tiempo prudente para acudir a una reunión como esta”, expresó González, quien estimó que se debe informar la fecha del cónclave con dos o tres días de anticipación.

El viernes, Rosselló Nevares convocó a los miembros del Directorio a una reunión para “atender los reclamos” del liderato de la Palma, informó Rivera. No obstante, aún se desconoce cuándo será el encuentro.