Washington - La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, volvió hoy a pedir al gobernador RicardoRosselló Nevares y al liderato legislativo que se pongan de acuerdo en torno a un nuevo secretario de Estado que pueda convertirse el viernes en gobernador y darle “dirección, estabilidad y credibilidad a la Isla”.

“El periodo de incertidumbre tiene que terminar para darle guía a la función de gobierno y estabilidad a nuestra economía”, indicó en una declaración emitida este mediodía.

Aunque es la primera vicepresidenta del Partido Nuevo Progresista (PNP) y posible aspirante a la gobernación en 2020, González sostuvo que está “fuera de todo el proceso de evaluación o nominación”.

“Por lo que no se me han solicitado, ni consultado nada respecto a esa sucesión. Yo me mantengo enfocada en continuar dando la cara y trabajando en el Congreso y ante las agencias federales ante los sucesos de las últimas tres semanas, sin dejar de estar al tanto de lo que ocurre en mi isla”, indicó.

González dijo que cuando expresó su respaldo la semana pasada a la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, como próxima gobernadora, buscaba ponerse “a disposición de trabajar con las personas que por orden de sucesión constitucional podrían ocupar el cargo”.

“Eso no significó endoso a la candidatura de ninguna persona, solo mi disposición y deseo de trabajar en equipo para que la isla salga hacia delante”, agregó.

González ha sido mencionada como sustituta de Rosselló Nevares, pero para ello tendría que ganarse el apoyo no solo del gobernador saliente sino del liderato legislativo. Otros posibles candidatos a sustituir a Rosselló González, primero asumiendo la secretaría de Estado, son el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, y el ex comisionado residente en Washington Pedro Pierluisi, según fuentes del PNP.

No está claro, sin embargo, si hay negociaciones productivas en marcha entre Rosselló González y los presidentes del Senado y la Cámara baja.

Rosselló González renunció a la gobernación, efectivo el viernes a las 5:00 p.m., después de masivas protestas debido a recientes cargos de corrupción en contra de altas ex funcionarias de su administración y la divulgación de un chat en el que el propio gobernador y cercanos colaboradores insultan y se mofan de amplios sectores de la sociedad puertorriqueña.

Sin un nuevo secretario de Estado, que tendría que ser confirmado de forma expedida, la secretaria Vázquez Garced tendría que asumir la gobernación. Tras cuestionarse su desempeño, en torno a denuncias importantes, Vázquez Garced ha indicado que su preferencia es que haya un secretario de Estado nombrado y confirmado a más tardar el viernes, para no tener que asumir la dirección del gobierno de Puerto Rico.

“Puerto Rico cuenta con muchas personas capacitadas, con experiencia y de conducta honrada para asumir las riendas del gobierno, pero es prerrogativa del Gobernador nominar y de la Asamblea Legislativa emitir su consejo y consentimiento… No voy a especular sobre nombres o candidatos al estar fuera del proceso, ni tampoco estoy endosando o recomendando a nadie para ocupar el cargo. La persona que finalmente ocupe el cargo contará con mi colaboración para restablecer relaciones en el gobierno federal y trabajar duro por Puerto Rico. No estoy de acuerdo con dejar vacante el puesto y es momento de una transición ordenada”, sostuvo González.