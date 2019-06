Al indicar que se ha reunido con varios candidatos, la comisionada residente en Washington D.C., Jenniffer González, confirmó ayer que Stephen Muldrow es una de las personas consideradas para dirigir la fiscalía federal en Puerto Rico ante la pronta salida de Rosa Emilia Rodríguez.

“Son varios nombres. Él es una de las personas con las que me he reunido”, sostuvo González. “Me he reunido con varias personas que se estarían considerando para la posición”.

Muldrow es jefe interino de la fiscalía federal de Tampa, Florida. Antes de su traslado a ese estado, de 1995 a 2001, trabajó en la fiscalía federal de San Juan, bajo la dirección de Guillermo Gil.

González no identificó a las otras personas. Tampoco comentó sobre su impresión de los entrevistados en general, ni de Muldrow en particular.

Se limitó a señalar que “es un proceso que está empezando, que va a tomar tiempo”, pero que tienen la presión de tratar de agilizarlo por el anuncio del retiro hecho por Rodríguez.

“Ella anunció que se va a acoger al retiro en diciembre de este año. Obviamente, eso nos pone la responsabilidad de buscar candidatos que puedan sustituir esa función, que serán zapatos bien difíciles de llenar”, sostuvo González.

Según una fuente cercana a la Casa Blanca, el gobierno de Estados Unidos ha buscado un cambio en la fiscalía federal de Puerto Rico y, por eso, durante la primavera pasada, examinó el nombramiento de Juan Masini, hijo.

La fuente también señaló que, antes que anunciara su retiro, Rodríguez fue informada de la decisión de la jefatura del Departamento de Justicia federal de sustituirla, en busca de una persona lejana al entorno político de la isla.

A juicio de la comisionada residente, no existía una intención de reemplazar a Rodríguez.

“Yo no creo que esto se trate de sacarla”, sentenció González.

“Siempre se mencionan nombres porque es natural que haya nombres para distintos cargos”, indicó. “Lo mismo está pasando con el puesto de juez. Aunque no hay una vacante, ya se están buscando nombres y se están haciendo entrevistas”.

“STEM Task Force”

González emitió sus expresiones luego de una actividad en la que expertos de diferentes campos acordaron someter propuestas de legislación para que el Congreso apoye iniciativas en las áreas de ciencia y tecnología en Puerto Rico.

La intención es que enumeren sus prioridades para que la comisionada residente las lleve al Comité de Ciencias, Espacio y Tecnología de la Cámara de Representantes federal.

Ese fue el entendido de representantes y profesionales de varias instituciones con González al final de lo que denominaron como la primera reunión del “STEM Task Force de Puerto Rico”.

“STEM” son las siglas en inglés del conjunto de disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

“Esta iniciativa es para diversificar la economía y fomentar el estudio de ciencias y tecnología de grados primarios a universitarios”, expresó González.

“Queríamos establecer la agenda de trabajo de cómo podemos ayudar. He recibido muchas de esas recomendaciones aquí (en la isla) y no solo en cuanto a peticiones de fondos”, agregó.

Explicó que, durante la reunión, celebrada en el EcoExploratorio que lidera la meteoróloga Ada Monzón, en Plaza Las Américas, presentaron varias iniciativas y posibles vías de apoyo, aunque al momento no se han entregado propuestas específicas.