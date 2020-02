La comisionada residente en Washington Jenniffer González justificó este lunes la ausencia de la gobernadora Wanda Vázquez en una reunión citada para ayer durante la tarde junto a la delegación demócrata del Congreso que se encuentra en la isla como parte de los esfuerzos para evidenciar el retraso del desembolso de los fondos para atender emergencias en Puerto Rico.

"La gobernadora no estuvo porque tuvo una emergencia familiar con su señora madre. Hay cosas que van por encima de la función pública", afirmó la comisionada al ser cuestionada sobre la ausencia de la gobernadora en el encuentro.

"La gobernadora habló conmigo previo (a ausentarse), porque tuvo que salir de La Fortaleza, a atender esa situación de emergencia y así mismo fue discutido con los miembros de la delegación. Yo hubiera hecho exactamente lo mismo si hubiera estado en los zapatos de la gobernadora cuando tú tienes una emergencia familiar”, sostuvo González.

La pregunta surgió luego de que durante la mañana se discutiera en la radio una versión de que la gobernadora no asistió a la reunión con los congresistas, mientras que presuntamente sí acudió en la noche a un evento de recaudación de fondos como parte de su campaña electoral a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP). Sobre ese particular, la comisionada no emitió comentarios.

Jorge Dávila, portavoz de campaña de Vázquez Garced, dijo en el programa radial de Jay Fonseca en WKAQ 580, que la gobernadora tenía "tiempo personal" anoche en su agenda.

González indicó que hoy "todos los miembros de la delegación entendieron perfectamente” la ausencia de la gobernadora en la reunión.