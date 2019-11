Aunque una candidatura a la gobernación no estaba en sus planes a principios del 2019, la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, confesó ayer que no fue fácil descartar una aspiración que era respaldada por el liderato del Partido Nuevo Progresista (PNP). Sin embargo, decidió que trabajaría mejor en la capital federal y anunció ayer que buscará la reelección como comisionada residente.

“No fue una decisión fácil. Estuve reuniéndome con mi liderato y recibí un reclamo de aspirar a la gobernación. Tengo alcaldes y legisladores que me pidieron que corriera para la gobernación y legisladores”, relató González.

Fue a ese grupo -políticamente hablando- al que primero le reveló que buscaría la reelección, descartando así una candidatura a la gobernación. En entrevista ayer con El Nuevo Día, dijo que no había conversado sobre sus aspiraciones con el ex comisionado residente y aspirante a la candidatura por la gobernación por el PNP, Pedro Pierluisi.

“Uno tiene que evaluarlo todo, ver cuáles son las prioridades para el pueblo como servidora pública. Mi meta principal no puede ser una ambición personal. Fue un proceso difícil y de determinación”, señaló la comisionada residente.

“En el momento de incertidumbre, con la crisis del verano, el salirme de Washington puede ocasionar más problemas a la isla y poner en mayor riesgo la relación de fondos federales”, subrayó.

La evaluación de una candidatura a la gobernación llegó a finales de julio tras la salida del cargo del gobernador Ricardo Roselló -quien en marzo había anunciado que buscaría revalidar- en medio de un escándalo por la publicación del contenido de un chat que mantenía con parte de su equipo cercano de trabajo, donde compartían mensajes de corte machista y se burlaron hasta de miembros de la colectividad.

Tras la renuncia, González estuvo dispuesta para convertirse en secretaria de Estado y, posteriormente, asumir la gobernación. Para ello, sin embargo, Wanda Vázquez -quien asumió la gobernación por el orden sucesorio de la Constitución- tenía que hacerse a un lado.

“Donde se toman las decisiones importantes de la isla es en el Congreso. El Congreso se ha convertido en la fuente de fondos federales y de legislación y eso es lo que he estado haciendo. Sí tenía un reclamo (para que aspirara a la gobernación), lo sentía en la calle, pero hay veces que las grandes batallas se dan donde se necesita y, en mi caso, es una determinación por convicción”, sostuvo.

González hizo el anuncio a través de un vídeo que publicó ayer en sus redes sociales. En el mensaje, de unos tres minutos, indicó que su aspiración de permanecer en Washington se centra en lograr el desembolso de los fondos aprobados por el Congreso para la reconstrucción del país y cuyo flujo se ha detenido ante la imagen de “inestabilidad” que permea en la capital federal.

“Mi decisión es una determinación por convicción, no por ambición. Por eso quiero continuar sirviéndote a ti como tu comisionada residente desde Washington”, expresó González.

En el mensaje, González hizo un recorrido sobre lo que, a su juicio, han sido sus mayores logros desde que ganó el escaño de comisionada residente en las elecciones del 2016. Entre esos aciertos destacó la aprobación de legislación que garantizó, por un tiempo definido, los fondos necesarios para la estabilidad del plan de salud del gobierno y de los servicios para los veteranos.

“Estoy convencida que no podemos arriesgar lo que con tanto trabajo hemos logrado. Puerto Rico no puede darse el lujo de empezar desde cero y tirar al piso lo adelantado. Todavía falta mucho por hacer y mi agenda aún es larga. Yo sé cómo hacerlo. A mí me respetan en Washington”, expuso en la grabación, donde destacó la asignación de los $42,000 millones para el proceso de reconstrucción.

Apoyan aspiraciones

Tras la publicación del anuncio, las reacciones de apoyo del liderato de la colectividad hacia las aspiraciones políticas de la comisionada no se hicieron esperar.

Una de los primeros en reaccionar y compartir el mensaje fue Pierluisi, con quien González se reunió el viernes. La comisionada aseguró, sin embargo, que durante ese intercambio no abordaron el tema. “Me reuní a hablar del asunto del status. No hablamos de candidaturas”, dijo.

“¡Lo bueno no se cambia! Nuestra comisionada residente continúa su compromiso con Puerto Rico y con la igualdad anunciando que seguirá la lucha en Washington”, escribió Pierluisi a través de su cuenta de Facebook.

Luego que Pierluisi anunciara que buscaría la gobernación hace unas semanas, González se reunió con él y le dijo que necesitaba tiempo para evaluar cuál sería la determinación oficial.

Sobre si respalda o no las aspiraciones de Pierluisi a la gobernación, González respondió que apoyará a quien sea el candidato del PNP.

“Trabajo en equipo, lo he demostrado en el pasado. El candidato que sea, va a contar con mi respaldo, ayuda y colaboración”, señaló la comisionada residente.

Al momento solo han confirmado que buscarán la candidatura a la gobernación por el PNP Pierluisi y el cirujano cardiovascular Iván González Cancel. Figuras dentro de la colectividad también apuestan al presidente del PNP, Thomas Rivera Schatz, quien no se ha pronunciado.

A pesar de que Pierluisi y Rivera Schatz estuvieron encontrados en medio de los procesos posteriores a la renuncia del gobernador Rosselló, tras el anuncio de Pierluisi, el presidente del Senado defendió sus aspiraciones y lo describió como “una buena persona”.

Ayer, también respaldaron las aspiraciones de González el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez; el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz; y Rivera Schatz.

“El tenerla allí nos garantiza la continuidad de los fondos porque ella lo ha trabajado muy bien y ha logrado lo que, desde mi perspectiva, no ha logrado ningún otro comisionado, ha creado una relación de comunicación y hasta de amistad con los congresistas”, dijo el alcalde.

Al momento, por el Partido Popular Democrático (PPD) han confirmado sus intenciones de aspirar al puesto en Washington el senador José Nadal Power y el abogado Juan Carlos Albors.

¿Revalidaría frente a cualquiera de los posibles candidatos?