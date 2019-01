El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, se mostró hoy en desacuerdo con la recomendación de privatizar la Corporación para la Difusión Pública, que tiene el canal WIPR (Canal 6).

La recomendación fue planteada por la Junta de Supervisión Fiscal en una carta enviada a varios líderes gubernamentales.

“Vi el email. No he visto la carta, pero en mí no existe el ánimo de privatización de WIPR”, sostuvo Méndez.

“Es algo que se tiene que ver, pero no le veo ningún futuro”, agregó el líder cameral, tras una reunión esta mañana con el gobernador Ricardo Rosselló en La Fortaleza.

En su carta, el presidente de la Junta, José Carrión, señaló que los recursos para financiar la Corporación como “una organización privada, sin fines de lucro, pueden y deben provenir de fuentes de afuera del gobierno para que el gobierno pueda priorizar sus recursos y enfocarse en ofrecer aquellos servicios que está singularmente mejor capacitado para brindar”.

Añadió que la transferencia a un ente privado ayudará a protegerla de “intereses políticos”.

Mientras, el presidente del Senado, Thomas Rivera Scharz, no dijo que tenga una posición sobre la privatización de WIPR y adelantó que estudiará la recomendación, pero dudó de las intenciones de la Junta sobre el aspecto de la despolitización.

“Si una organización politizada es la Junta. Su composición precisamente es política… con ciertos integrantes demócratas y ciertos integrantes republicanos”, expresó Rivera Schatz. “No sé qué habla”.

“Hay gente que habla que el gobierno no debe estar involucrado en algunas cosas… Vamos a leer la carta… pero desde mi punto de vista, la Junta de Control, teniendo los asesores más caros, lo único que ha hecho es equivocarse desde el primer día. Lo hizo con el presupuesto, con el plan fiscal, con los estimados en Retiro. No tengo la mente hecha sobre eso (privatización de WIPR), pero tampoco, porque lo diga la Junta es la gran cosa”.

Por su parte, el secretario de Política Pública de La Fortaleza, Philippe Meza Pabón, confirmó que recibieron hoy la carta de la Junta.

“Se va a estar evaluando por parte del equipo fiscal y el licenciado (Christian) Sobrino y se estará evaluando para ver las acciones a tomar”, afirmó Meza Pabón.