El alcalde de Comerío, Josian Santiago, confirmó hoy, martes, que no aspirará a la candidatura a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD) y que buscará nuevamente la jefatura del ayuntamiento que dirige desde 2000.

Santiago había confirmado el viernes a El Nuevo Día que se encontraba en un proceso de “reflexión” sobre su futuro político tras una reunión que sostuvo con miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), de dónde salió preocupado porque su pueblo "desaparezca".

“Me quedo en Comerío. Para fin de mes me exigen un plan fiscal a cinco años que si lo hago dentro los parámetros que me pide la Junta quedaría inoperante en el municipio y estoy en riesgo de que desaparezcamos del mapa”, estableció en entrevista telefónica con este medio.

El ejecutivo municipal indicó que la decisión la tomó el viernes tras consultarlo con sus familiares, amigos y asesores políticos.

"Durante el día no fui a trabajar, me fui a la casa a conversar con algunos amigos, personas que me ayudan analizar estas cosas y ahí pude tomar la decisión. Sería irresponsable de mi parte mirar más allá de Comerío cuando el barco comienza a hacer agua. Debo dar esa batalla, Comerío tiene que estar por encima de otra consideración", sostuvo.

Santiago subrayó que como no está dispuesto a "firmar una sentencia de muerte" para su pueblo, continuará sus conversaciones con la Junta para intentar demostrar la importancia de los municipios en el país y la necesidad del fondo de equiparación para que los ayuntamientos continúen funcionando.

El gobernador Ricardo Rosselló aprobó la Ley para la Reducción de las Cargas Administrativas de los Municipios” (Ley 29-2019) que exime a los ayuntamientos del pago al plan de la Reforma de Salud y de las pensiones a través del PayGo. Sin embargo, la Junta se opone a este subsidio.

Ante eso, el alcalde señaló que no descarta la vía legal para defender la permanencia del municipio.

“En términos de la mesa de discusión mi enfoque será demostrar que es una decisión errónea que se elimine el fondo de equiparación y se dejen inoperante los municipios. Eso va a provocar un caos en la isla. En el escenario legal estamos en conversación iniciales con nuestros asesores para determinar cómo podemos proceder”, indicó.

Sobre si ya escogió al candidato que va a apoyar de cara a la contienda primarista del PPD, Santiago mencionó que conversará con todos los aspirantes.

Con su salida de la carrera a la candidatura popular, la cantidad de aspirantes se reduce a cinco e incluye a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz; el senador Eduardo Bhatia, el exsenador Roberto Prats, el alcalde de Isabela, Carlos "Charlie" Delgado Altieri, y el exsecretario del Departamento de Hacienda, Juan Zaragoza.

"En el plano político aprovecharía más adelante con cada uno de los que están en la carrera para que ver de qué manera pueden adelantar las propuestas que hice, tiene que haber un compromiso con la descentralización. Un compromiso para romper con el inversionismo político", sostuvo.

Aunque Santiago evitó contestar a qué candidato apoyaría, el alcalde aseguró esta mañana en una entrevista radial (WKAQ - 580 AM) que es "muy afín" con la alcaldesa de la capital, quien, según él, "es una persona que tiene esa libertad de pensamiento de no estar amarrada a gente por grandes aportaciones".