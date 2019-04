Washington - El precandidato popular a comisionado residente en Washington, Juan Carlos Albors, llevó a asesores del senador demócrata Robert Menéndez (Nueva Jersey) su propuesta dirigida a que el gobierno federal autorice que Puerto Rico entre en acuerdos contributivos internacionales que sean similares a los que Estados Unidos tiene vigentes.

“Nadie me ha dicho que no le hace sentido”, dijo hoy Albors sobre su iniciativa, que persigue que el Congreso autorice a la Isla a tener acuerdos de reciprocidad contributiva bajo los mismos parámetros que tenga EE.UU. con un país.

Albors, sin embargo, no ha discutido su iniciativa ni con la Casa Blanca ni con el Tesoro o el Departamento de Estado de EE.UU. Según Albors, los asesores de Menéndez le exhortaron a conversar con el senador republicano Marco Rubio (Florida).

Menéndez es el portavoz demócrata en el Comité de Relaciones Exteriores, al cual también pertenece Rubio.

Albors, abogado y desarrollador, sostuvo que en la oficina de Menéndez conversó con el jefe de Gabinete, Fred Turner, y el asesor senior del senador, Ángel Colón Rivera. Según un funcionario legislativo, en la oficina del senador van a analizar la propuesta.

“Plantee la necesidad que tiene Puerto Rico de insertarse en la comunidad de países que tienen acuerdos de reciprocidad contributiva. Lo único que tiene que hacer el Congreso es aprobar una resolución concurrente de ambas cámaras autorizando a Puerto Rico a suscribir acuerdos contributivos con los mismos países que Estados Unidos tiene acuerdos”, dijo.

A su juicio, los acuerdos – que cree pueden generar cientos de millones de dólares en nuevas inversiones para Puerto Rico-, pudieran ser firmados por el gobernador y ratificados por el Senado puertorriqueño. “No veo como alguien pudiera oponerse a que Puerto Rico allegue el capital que ha estado perdiendo”, indicó Albors.

Bajo el último gobierno de Rafael Hernández Colón, en momentos en que se potenciaba la antigua sección 936 del Código de Rentas Internas federal, los departamentos del Tesoro y Estado objetaron acuerdos contributivos de Puerto Rico - un territorio estadounidense sujeto a los poderes plenarios del Congreso-, con Japón y Costa Rica.

Albors argumenta que la sección 933 del Código de Rentas Internas federal – que excluye de tributo federal los ingresos en la isla, con excepción de servicios prestados para agencias del gobierno de EE.UU.-, permitiría, con el visto bueno de EE.UU., alcanzar acuerdos de reciprocidad contributiva con otro país.

En la oficina del senador Menéndez, Albors dijo que le mencionaron esfuerzos del ex comisionado residente Pedro Pierluisi y la actual comisionada Jenniffer González por insertar a Puerto Rico en el tratado comercial entre EE.UU. y España, que no ha sido ratificado por el Senado estadounidense.