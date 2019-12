Rodeado de miles de seguidores y líderes del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), el senador Juan Dalmau lanzó durante la asamblea general de la colectividad su candidatura a la gobernación para las elecciones de 2020.

Esta es la segunda vez que busca la gobernación.

“Esta no es solamente una campaña de ideas, es de historial y carácter. No me digas dónde vas a estar, dime dónde estuviste. Dime dónde estabas cuando estaban abusando del país no dónde vas a estar mañana”, dijo en una conferencia de prensa tras la asamblea y sin decir a cuál candidato se refería.

El legislador aseguró, además, estar listo "para el combate", al referirse a las elecciones del 2020.

Desde tempranas horas, grupos de diversos sectores y municipios aguardaron por el anuncio en medio de cadenciosa música puertorriqueña, mientras enarbolan las banderas de Puerto Rico y la colectividad.

Cabe destacar que la asistencia estuvo marcada por la participación de la juventud, además de movimientos sociales e independentistas no afiliados.

“¡Independencia para Puerto Rico, independencia para Puerto Rico!”, fue una de las consignas que avivó a los presentes minutos antes de iniciar los trabajos, mientras la juventud combativa irrumpió en el salón a son de bomba puertorriqueña.

Durante la asamblea también se ratificaron las candidaturas del médico Luis Roberto Piñero a la comisaría residente, María de Lourdes Santiago para el Senado por acumulación y Denis Márquez, quien pretende revalidar a la Cámara de Representantes por un segundo término.

Asimismo, se definió el rumbo de la colectividad hacia las próximas elecciones generales con 1,026 candidatos que estarán en las papeletas legislativas y municipales de todo el país.

Según el informe del comité de credenciales, para el evento se acreditaron 1,621 delegados oficiales y 870 delegados fraternos.

Lo presentan sus hijos

Para sorpresa del auditorio, fueron los hijos del senador, Gabriel y Sofía Dalmau Morales, los que presentaron la nominación de su padre, el cual irrumpió en el concurrido salón en medio de una batucada con zanqueros, vejigantes y abrazos por doquier.

“Los partidos que surgen de la conciencia pública son invencibles y el PIP es un partido invencible Nos han tirado con todo: la cárcel, la marginación, la muertey aquí estamos en pie de lucha porque somos como dicen en el campo, la hierba que el chivo no masca”, esbozó el senador frente a una delirante audiencia que enarbolaba las banderas de Puerto Rico y el PIP.

“En las pasadas elecciones, yo estaba librando dos batallas: mi candidatura al Senado y una lucha que estaba dando mi hijo Gabriel, que como vieron esa lucha la ganamos todos y yo siento un placer enorme, un privilegio que yo puedo decir hoy que mis hijos me superan. Inspirados en ellos, en ustedes y en un país que se volcó a la lucha en las calles, acepto la candidatura”, resaltó.

Detalla su propuesta electoral

De otra parte, el candidato a la gobernación del PIP adelantó que su campaña estará dirigida a la defensa de los recursos naturales.

“El otro elemento es una patria nueva, queremos garantizar que aquel joven que quiera estudiar tenga la oportunidad de una educación universitaria accesible, de un ente independiente que estimule el libre pensamiento. Hay que tener como bandera la protección de los derechos humanos de todos los puertorriqueños, la solidaridad, no solo en la equidad de género, en la pobreza sino de todos”, señaló.

Otro aspecto que se mantuvo presente de principio a fin, es el compromiso que tiene la colectividad para la descolonización de país de camino a la independencia. Por eso animó a las huestes para que expliquen sin temor, los pormenores de su ideal.

“Este es el momento de sacar la independencia a la plaza, que vean que Puerto Rico se manda a sí mismo. Hay que orientar al pueblo, pero es una campaña para el ahora, de historial, de carácter probado”, afirmó al tildar a los otros tres candidatos a la gobernación como “candidatos peleles”.

“Me voy a enfrentar a tres candidatos: el buitre que es un pelele de la Junta de Control Fiscal y de los bonistas; el otro que es el candidato de la privatización y los otros son candidatos veletas, depende donde sople el viento para saber dónde cae el pelele. Todos son candidatos peleles del colonialismo y los vamos a combatir”, dijo.

En su mensaje de aceptación, Dalmau aludió al verano de 2019 para dedicar la asamblea a la juventud combativa que se tiró a la calle para defender sus principios.

“Todo el mundo habla del verano del 19 como si fuera un evento aislado, un evento espontáneo, lo que hubo en el 2019 fue una juventud que redescubrió esos principios. Esta generación del 19 levantará la bandera del yo no me dejo, yo no me quito y han ido al rescate del país”, resaltó.

“¿Qué hacemos ahora? Pasó el verano, tenemos que pasar de la protesta en las calles a la protesta en las urnas. Que le permita a esa nueva generación trepados al hombro de los gigantes que nos precedieron. Que este partido salga a la calle con un proyecto nacional depatria nueva”, agregó.

Dalmau no pudo precisar cuántos de los 1,026 candidatos del PIP son jóvenes, sin embargo enfatizó que lo importante “las caras jóvenes son importantes si están acompañadas con un historial, con un carácter y con una afirmación patriótica”.

“Este es el junte generacional y esos jóvenes que están acompañándonos en la papeleta por toda la isla, su gran valor no es su edad, no es la novedades, es que son jóvenes que no se van a quitar hasta el día que transformemos al país. Nadie se puede conformar, este país hay que transformarlo completo”, dijo por su parte María de Lourdes Santiago.

Apoyo de los veteranos

A la asamblea general asistieron veteranos líderes independentistas, entre estos, Rubén Berríos Martínez y Fernando Martín, quienes respaldaron contundentemente la propuesta de la colectividad.

También hubo participación de movimientos sociales e independentistas no afiliados, que respaldaron las acciones del PIP para las próximas elecciones.