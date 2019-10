La Comisión Calificadora de Aspirantes del Partido Popular Democrático (PPD) recomendó descertificar al aspirante a la alcaldía de Humacao, Narden Jaime Espinosa, para participar de la elección especial en la que se llenará la vacante del fenecido alcalde de Humacao, Marcelo Trujillo Panisse.

Ahora, lee la resolución de la Comisión Calificadora, Jaime Espinosa puede acogerse a la recomendación o tiene derecho a acudir en apelación a la Junta de Gobierno del PPD.

De Jaime Espinosa acudir a la Junta de Gobierno en apelación, el PPD debe presentar un recurso en los tribunales para obtener su descertificación, de acuerdo con el 8.020 del Código Electoral de Puerto Rico.

El exrepresentante acudió hoy, lunes, ante la Comisión Calificadora para responder por qué no debía ser descalificado y por qué no notificó previamente al PPD de que era objeto de una pesquisa de Justicia y de otras dependencias fiscalizadoras por supuestamente tener empleados fantasmas y cometer otras irregularidades electorales.

El secretario general del PPD, Ariel Nazario, aclaró que refirió a Jaime Espinosa a la Comision Calificadora luego de que el contralor electoral, Walter Vélez le comunicara mediante carta de las supuestas irregularidades electorales que fueron referidas a Justicia.

Jaime Espinosa, quien es uno de los que se propone participar de la elección especial a celebrarse el 10 de noviembre, defendió su posición de no informar de la pesquisa al PPD.

“No había que informarlo porque, primeramente, no hay nada contra mi persona, Narden Jaime Espinosa. Y no hay nada porque todo está archivado a través del Comité Amigos de Narden Jaime a través del Contralor Electoral. No había que informar nada porque, hasta la fecha, nadie me ha citado, nadie me ha emplazado”, afirmó el exlegislador a su salida de la sede del PPD, en Puerta de Tierra.

Acompañado por su abogado, José Ramón Castro, Jaime Espinosa reiteró que la pesquisa en curso es “al Comité Amigos de Narden Jaime Espinosa y fue citado (a Justicia) el tesorero”, Eddie Delgado. El aspirante a la alcaldía de Humacao se desvinculó de esa estructura electoral.

“En la campaña, siempre uno está, pero no está al tanto de todo”, afirmó.

Además, planteó que, como la elección especial es el 10 de noviembre y ya él fue certificado como candidato por la Comisión Estatal de Elecciones, la Comisión Calificadora no tiene jurisdicción para descalificarlo, sino el Tribunal de Primera Instancia.

El secretario general del PPD no quiso emitir juicio sobre si Jaime Espinosa debe ser descalificado para la elección especial, pero rechazó los planteamientos del aspirante ante la Comisión Calificadora. “Tú eres responsable (de tu comité)”, dijo el secretario general del PPD.

Además, sostuvo que el exrepresentante debió informar al PPD sobre la pesquisa en curso.

“Existen motivos fundados para creer que no se cumplió con el mandato reglamentario de decir todo lo que se tenga que decir para que la Comisión Calificadora y el pueblo, a su vez, haga la más fiel y amplia evaluación de los candidatos. Verdad a medias no es democracia buena”, indicó Nazario Álvarez.