La Comisión de Salud de la Cámara de Representantes aún no ha recibido las anotaciones que el doctor William Méndez -miembro del grupo de trabajo médico- dijo que mantenía de las reuniones que el grupo ha sostenido desde que fue nombrado por la gobernadora Wanda Vázquez Garced para asesorarla en la respuesta gubernamental a la emergencia por el COVID-19.

El jueves pasado el presidente de la Comisión de Salud, el representante Juan Oscar Morales, le solicitó al equipo de especialistas -vía correo electrónico- que sometieran una “copia fiel y exacta de las minutas y audios de las reuniones”. Sin embargo, tras el doctor Méndez responder a la petición y alegar que no llevaban minutas de las reuniones, el legislador le pidió al galeno que entregara los apuntes personales que, dijo, mantenía en su libreta.

“Le solicité copia de esos apuntes que tiene que son importantes a la hora de tener de frente al coordinador del task force médico, Segundo Rodríguez Quilichini. Hasta ahora no se nos ha entregado nada y tenían hasta ayer (sábado)”, sostuvo Morales.

El legislador añadió que tampoco recibió la carta que el doctor Rodríguez Quilichini alegó que envió en la que solicitaba ser citado a las vistas públicas que realiza la Comisión de Salud de la Cámara en las que se investiga la compra de pruebas rápidas para diagnosticar el COVID-19 a sobreprecio y a una empresa dedicada al sector de la construcción. “Decir que me envió una carta, eso tampoco es verdad. Me enteré de su solicitud por los medios. El mismo que pide ser citado es el mismo que no ha cooperado y no ha podido suministrar la información que la comisión le ha requerido”, señaló Morales.

La solicitud de las minutas surgió luego de la exsecretaria Auxiliar de Administración del Departamento de Salud, Adil Rosa Rivera, testificara que el grupo médico mantenía un registro de apuntes y que la encomienda de llevarlas era de Méndez.

Durante su testimonio, Rosa Rivera dijo que el task force médico evaluó y ordenó la compra de un millón de pruebas rápidasde COVID-19 por un total de $38 a la empresa Apex General Contractors. Alegó que fueron los doctores Rodriguez Quilinchini y Juan Salgado quienes autorizaron la compra fallida.

Rodríguez Quilichini ha rechazado tener poder decisional sobre la transacción. Ha sostenido que el equipo de profesionales de la salud se limita a “estudios, investigaciones y planes estratégicos sobre cómo manejar la emergencia” y que no toca temas de costos y suplidores. “En su momento lo vamos a citar”, dijo Morales sobre el también rector del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Las vistas de la Comisión de Salud continúan mañana, lunes, a las 10:00 a.m. en la Cámara de Representantes con el testimonio de Diana Meléndez, directora interina de Compras del Departamento de Salud.

“Ella es la que aparece firmando en cada una de las órdenes de compra que hemos cuestionado. Queremos buscar cómo se dio el proceso, si fue parte de la toma de decisiones”, explicó el representante sobre la funcionaria.

También está citada Mayra Toro, secretaria auxiliar de Salud Ambiental. Sobre la funcionaria, Morales solo se limitó a decir que “ya ustedes verán porqué la estoy citando”. Igualmente, convocó al doctor Roberto Rosso, aunque éste no había confirmado su asistencia.

“Mañana lo que quiero es repasar con la persona que Adil Rosa dijo que era responsable de las compras. Si ella tuvo participación en esas compras, queremos saber cómo se hizo la evaluación de la compra de esas pruebas rápidas. Cuando escuchen el testimonio de Mayra van a saber la pertinencia de porqué la llevé allí”, dijo Morales.

Sostuvo que aún desconoce cuándo concluirá la investigación, pero dijo que podrían entregar un primer informe con resultados preliminares cuando hayan cubierto el tema de las pruebas rápidas. No obstante, hay otros asuntos del Departamento de Salud que aún restan por abordar, como las contrataciones de renovaciones en línea y el inventario de medicamentos que se dejó expirar.