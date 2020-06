El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, Juan Oscar Morales, analiza la posibilidad de citar a personal de la empresa 313 LLC para una vista como parte de la investigación sobre las compras del gobierno de pruebas de COVID-19.

Morales dijo que la decisión de llevar a cabo otra vista dependerá del contenido de una serie de documentos que le solicitó a la compañía y que, se supone, reciba mañana, miércoles.

El pasado 20 de mayo, Morales anunció que no celebraría vistas públicas adicionales sobre la pesquisa al argumentar que, si bien la representación legal de Ricardo Vázquez, socio fundador de 313 LLC, levantó reservas a que su cliente acudiera a una vista pública porque ya cooperaba con las autoridades de ley y orden, comoquiera contaba con la información suficiente para preparar el informe final de la investigación.

No obstante, el representante luego dejó la puerta abierta para una reunión en su oficina con Vázquez, lo que no ha ocurrido.

“Estoy esperando que nos entreguen unos documentos”, dijo Morales, quien contestó con la frase “un montón de cosas”, cuando se le pidieron detalles específicos sobre los documentos.

¿Se dio la reunión en persona con Vázquez?, preguntó El Nuevo Día.

“Todavía. Va a depender de las contestaciones que le pedí. Ha habido poca comunicación y le voy a dar hasta mañana. Mañana voy a evaluar. Ya he dicho que me reservo el derecho, si la información que me brindan no es completa, podría estar citándolo a una vista”, resaltó Morales.

“El jueves tengo que tomar una decisión”, añadió el legislador, al sostener que también se reunirá con el secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González Feliciano, para que ofrezca cifras claras sobre cuántas pruebas el gobierno compró, cuántas se usaron y cuántas devolvió.

Morales también tiene en agenda reuniones “para aclarar dudas” con Mariel Rivera, analista de compras de Salud, y con Diana Meléndez, jefa interina de la División de Compras de la agencia.

La empresa 313 LLC le vendió al gobierno pruebas en una transacción valorada en $3.6 millones.

313 LLC fue fundada en el 2018 por personas vinculadas al Partido Nuevo Progresista (PNP) como una compañía dedicada, principalmente, a la tecnología y la informática. Pero el pasado 18 de marzo, con el COVID-19 comenzando a arreciar en Puerto Rico, la empresa cambió su enfoque al área de productos médicos y, menos de una semana después, concretó el acuerdo con Salud.

Morales rechazó enfáticamente versiones de fuentes de El Nuevo Día que apuntan a que la pesquisa fue detenida por el presidente cameral Carlos “Johnny” Méndez por, supuestamente, acercarse demasiado a figuras ligadas al partido en el poder.

Contrario a Apex General Contractors, 313 LLC recibió el 100% del monto de la compra por adelantado. La empresa vendió a Salud la prueba Nova Test a $36 y $45. Una investigación de El Nuevo Día reveló que esas pruebas se consiguen directo del fabricante chino, AtlasLink, por menos de $3, sin necesidad de intermediarios.

313 LLC sostiene que adquirió las pruebas de la empresa mexicana Zogen Genética Molecular, que afirmó en una declaración publicada en su país que nunca ha hecho una transacción con 313 LLC.

Para el 20 de mayo Morales dijo que, si bien personal de 313 LLC o su representación legal no había entregado documentos sobre transacciones y mensajes internos relacionados a sus compras con el gobierno, la Comisión de Salud sí tenía el material suficiente para llegar a una conclusión, que no adelantó.

“Los tengo. Tengo evidencia. No te puedo decir lo que tengo, pero tengo órdenes de compra, emails y vamos a evaluar qué pasó con eso”, dijo Morales en aquel entonces.

El representante penepé indicó que no está en posición de anticipar cuando rendirá el informe final sobre la pesquisa. Además de 313 LLC, Morales todavía espera por requerimientos de información a Quest Laboratories y a Maitland 175, otra compañía a la que el gobierno le compró pruebas.

En el caso de Maitland 175, una empresa de Orlando, Florida, surgió en las vistas públicas que el gobierno pagó hasta $1 millón por cargos de impuestos que no correspondían. Una de las compras, del 20 de marzo, fue para 200,000 pruebas rápidas a un costo de $5.2 millones.

Cuatro días más tarde, Salud emitió otro pago por $355,280, dividido en $17,280 por cargos de envío y $338,000 por el pago indebido del impuesto estatal de Florida de 6.5%, todo correspondiente a la compra de las 200,000 pruebas.