La delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes aseguró esta tarde que está dispuesta a colaborar con la nueva gobernadora Wanda Vázquez.

No obstante, los legisladores populares expresaron que la nueva primera ejecutiva dice “cuentos de camino” cuando expresa en entrevistas que la gobernación le pertenece al pueblo.

Al finalizar una reunión del caucus en la oficina del portavoz, Rafael “Tatito” Hernández, este señaló que reconocen a Vázquez como “la gobernadora electa desde el punto de vista constitucional” y que si bien hay señalamientos en su contra por la manera en que manejó el Departamento de Justicia, “el estado de derecho establece que hoy es la gobernadora de los puertorriqueños”.

“Vamos a colaborar con ella como siempre. Con ella y todos los funcionarios del gobierno para beneficio de los puertorriqueños. Hoy Puerto Rico reclama estabilidad”, dijo el legislador. “Queremos colaborar, queremos sentarnos”, insistió.

Sin embargo, Hernández sostuvo que esta reunión debe ser un encuentro público. Cuando se le cuestionó de dónde sale ese aparente requisito, el portavoz aclaró que no lo es y que no se están “trancando a la banda”.

Acto seguido, aclaró que la delegación popular no está “apoyando” a Vázquez.

“Estamos apoyando el estado de derecho y la gobernadora electa, en este caso es la señora Wanda Vázquez. Wanda Vázquez es PNP (Partido Nuevo Progresista), fue nominada por el PNP y estableció política pública del PNP y requirió el consejo y consentimiento del Senado. No vamos a aceptar el hecho de que Thomas Rivera Schatz, Johnny Méndez, Jenniffer González, de manera oportunista, traten de distanciarse de Pedro Pierluisi, Ricardo Rosselló y Wanda Vázquez, que fue la abogada de Ricardo Rosselló en todos los casos de irregularidades”.

Durante la conferencia de prensa esta tarde, los populares condenaron el uso del Capitolio para lo que describieron como un mitin político del PNP que agrupó alcaldes y legisladores de la mayoría. Hernández reconoció que, al hacerse la reunión de ayer en el salón Leopoldo Figueroa a puerta cerrada, no hay evidencia de lo que se habló, pero argumentó que las declaraciones antes y después del encuentro demuestran que tuvo un matiz político.

Reconoció, a preguntas,que todavía estáevaluando el Reglamento de la Cámara y los Códigos de Ética del cuerpo legislativo, del Senado y la propia Ley de Ética Gubernamental a ver si se tipifica la reunión de ayer como una violación ética, pero sostuvo se trata más de un asunto de “moral”.

¿Se trata de un golpe de estado?, se le preguntó a Hernández Montañez.