La Asamblea Legislativa inició hoy, lunes, los trabajos de la sesión extraordinaria convocada la semana pasada por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, en medio de polémicas por la aprobación de medidas como la distribución de $20 millones en fondos para organizaciones sin fines de lucro y en la confirmación del nombramiento del secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea.

Poco después de comenzar los trabajos a la 1:30 p.m., el portavoz de la mayoría en la Cámara de Representantes, Gabriel Rodríguez Aguiló, manifestó que su intención es dar paso hoy mismo a las tres medidas que les corresponde a ese cuerpo atender entre las contenidas en la orden ejecutiva para cerrar en un día la sesión extraordinaria. El nombramiento del secretario designado solo es evaluado por el Senado.

En las gradas de la Cámara baja observaban representantes de varias organizaciones sin fines de lucro que denunciaron que prevén un atraso en el desembolso de los llamados donativos legislativos debido a que la oficina que se encargaría de su distribución estará cerrada hasta el 12 de agosto, denunció la coordinadora del Movimiento Una Sola Voz, Nirvana González.

De acuerdo a una carta que recibieron la semana pasada, la Comisión Especial Conjunta de Donativos Legislativos estará cerrada por seis semanas, lo que atrasará todo el proceso de firma de contratos y desembolso de fondos al menos hasta septiembre, sostuvo González.

Cientos de organizaciones comunitarias dependen de los fondos que reciben del gobierno cada año fiscal para poder ofrecer sus servicios, destacó la directora del Instituto del Hogar Celia y Harris Bunker, de San Juan, Joymarie Rivera.

“A esta hora, (ocho días después de iniciado el año fiscal) ya aprobaron el presupuesto pero no han distribuido los fondos. No podemos proyectar cuánto dinero podemos o no podemos usar este año”, expresó Rivera. La resolución que autoriza el desembolso de fondos este año no detalla cómo se distribuirá los fondos entre las organizaciones, a pesar que en años anteriores esa información se incluía en la medida legislativa.

Asimismo, en el Senado la discusión inicial se ha enfocado en la necesidad de convocar una sesión extraordinaria para atender cuatro medidas.

Por un lado, el portavoz de la minoría popular en el Senado, Eduardo Bhatia, criticó que se pretenda confirmar hoy mismo al secretario designado Parés Alicea, sin celebrar vistas públicas.

En la foto, Francisco Pares observa su celular mientras espera por el inicio de la sesión del senado, donde se verá su nombramiento. Teresa Canino

Bhatia sostuvo que se debe, al menos, realizar una audiencia para interrogar al nominado sobre el conocimiento que tenga en torno a las denuncias que realizó el exsecretario Raúl Maldonado sobre la existencia de una “mafia institucional” en la agencia.

“El señor Parés debería venir a una vista pública, bajo juramento, y explicar lo que él sabe o no sabe sobre esta presunta extorsión, venta de influencias, en el otorgamiento de contratos”, manifestó Bhatia. “Que nos diga si él sabía quiénes son las personas de alto nivel de esta administración detrás de lo que llamó Raúl Maldonado como una mafia institucional”, añadió.

Este diario observó a Parés Alicea llegar al Capitolio temprano en la tarde y dialogar con el secretario de Política Pública de La Fortaleza, Phillippe Mesa.

Sin embargo, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, defendió el nombramiento de Parés Alicea y su capacidad para dirigir Hacienda.

El líder senatorial indicó que esta mañana se reunió con la abogada Mayra López Mulero, abogada del exsecretario Maldonado, para escuchar unos señalamientos y “preocupaciones” sobre investigaciones en curso en Hacienda. Rivera Schatz no dio detalles sobre la información que le brindó López Mulero en la reunión, pero destacó que posteriormente lo conversó con miembros de las minorías legislativas y con Parés Alicea.

“Él me informó que se les dará continuidad a todas las investigaciones”, indicó el presidente del Senado.