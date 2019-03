El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres, despachó este jueves como un asunto de personalismos la propuesta presentada por ocho de los miembros de la delegación en la Cámara de Representantes para enmendar el reglamento de la colectividad y así hacerla más inclusiva.

“Los procesos de discusión y análisis en un colectivo no se pueden dar tratando de buscar titulares. Los personalismos y protagonismos queriendo discutir públicamente los temas, no abonan a la discusión seria y responsable que merecen los asuntos como colectividad”, afirmó Torres en declaraciones escritas.

De esta forma, reaccionó a la propuesta presentada por ocho de los quince miembros de la delegación popular en la Cámara de Representantes. El grupo, encabezado por Rafael “Tatito” Hernández, aboga para que se enmiende el reglamento del PPD en su preámbulo y en el Artículo 196 que alude a los requisitos para los candidatos a puestos electivos. Proponen que se elimine la alusión al Estado Libre Asociado (ELA) del preámbulo, se añada una misión y se permita que quienes crean en otra ideología política militen en el PPD.

“La búsqueda de una forma política digna entre las alternativas de un estado soberano e independiente, la libre asociación, la integración con un Estado independiente o la adquisición de cualquier otra condición política libremente decidida por el pueblo”, establece la propuesta que debe ser aprobada en una Asamblea General.

El reglamento del PPD está ahora mismo bajo una evaluación y quien dirige esos trabajos es el excomisionado electoral del PPD, Gerardo “Toñito” Cruz.

“Yo quisiera saber de dónde ellos asumen que los electores que participan en las elecciones generales buscan -con prioridad- el tema del status. El tema del status en un día de las elecciones es el (tema) número ocho o nueve. No es la prioridad del electorado. Así que dejarlo o sacarlo no tiene ninguna consecuencia para las próximas elecciones. Los invito a leer los resultados electorales para que vean. No hay necesidad de esa iniciativa”, apuntó Cruz.

“Ellos están hablando por una base que no han consultado. Una propuesta no consultada por la base, es una inquietud generalizada que no está afincada en una teoría, que no está sustentada en ningún estudio. Es mero protagonismo. Lo mismo que el presidente del Partido Popular ha querido evitar”, agregó.

Pero el representante Luis Raúl Torres, uno de los legisladores que suscribió la propuesta, aclaró que no buscan eliminar el ELA.

“Nosotros no estamos proponiendo la eliminación del concepto del ELA de los reglamentos o de la filosofía de existencia del Partido Popular porque nosotros lo que estamos proponiendo es que se adicione, se añada en los reglamentos del partido el que cualquier persona que quiera ser militante del Partido Popular o aspira a un puesto electivo a través del partido y que no crea en el ELA como existe hoy, pero que crea en cualquiera de las otras fórmulas existentes como la independencia, la libre asociación, la estadidad o cualquier otra fórmula de status político reconocida en el derecho internacional, pueda formar parte de nuestro partido y aspirar a los cargos electivos y de liderato. Eso se llama inclusión”, sentenció.

Destacó que el ELA está en la propuesta aunque de forma “implícita”, pero dijo que, en su carácter personal, no tiene problemas en ponerlo “claramente”.

Ahora bien, dijo que la propuesta debe ser atendida para que se exprese su rechazo o su anuencia.

“La Junta de Gobierno del partido no podría evitar que un grupo de líderes del PPD, electos y otros que aspiran a posiciones (electivas), puedan llevar una resolución de enmienda a la asamblea de programa de reglamento y que allí se discuta, se apruebe o no se apruebe. Pero se tiene que llevar a discusión. Esto nace de dos vertientes que discutimos antes de preparar y presentar esta resolución. En 1938 se inscribió el Partido Popular bajo el fundamento de que el status no estaba en issue y dentro del partido cabían las personas que creyeran en la independencia, la estadidad o cualquier otra forma de status político y además de eso tenemos que saber que estamos viviendo un tiempo donde el ELA -como existe- ha tenido unas decisiones -tanto del Tribunal Supremo como acciones del Congreso- que demuestran que ese status tiene que evolucionar”, explicó.

"Además, los resultados electorales de las últimas dos o tres elecciones demuestran que el PPD tiene que abrirse a la inclusión de gente que piensa distinto a los que creen en el ELA. Estamos dispuestos a discutir nuestra propuesta en los organismos internos del PPD”, agregó.

Sin embargo, el exsenador Roberto Prats y quien aspira a la gobernación en el 2020, se mostró en contra de esa postura por entender que el PPD “es el custodio del autonomismo”.