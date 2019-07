Las disculpas públicas ofrecidas por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares el jueves no fueron suficientes y hoy, en una reunión con líderes de la mayoría novoprogresista en la Legislatura, se le exigió al mandatario despedir a una buena parte de sus asesores y miembros del gabinete, además de la divulgación de todas las páginas del controversial chat de Telegram.

La Fortaleza, sin embargo, insistió en que las más de 800 páginas que se están divulgando públicamente a cuentagotas, y que contienen desde insultos a figuras públicas, comentarios sexistas y hasta se perciben estrategias que podrían rozar en las ilegalidades, fue borrado por lo que no tienen una copia que divulgar.

Tanto legisladores, como alcaldes y la comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón, se mostraron cautelosos con endosar la permanencia del gobernador en su puesto y ponían sus posturas en remojo ante los acontecimientos que ocurran en las próximas semanas. La referencia constante era que “iremos viendo en los próximos días”, como afirmó el presidente de la Federación de Alcaldes, Carlos Molina, al salir del Palacio de Santa Catalina.

En múltiples instancias se aseguró que los funcionarios que hoy se reunieron con el ejecutivo no le pidieron la renuncia formalmente, aunque sí lo insinuaron. También, algunos de los principales líderes del Partido Nuevo Progresista (PNP) hicieron comentarios directos a los efectos de que Rosselló Nevares no tendría la capacidad de recuperarse políticamente de estos escándalos y que tenía que “reevaluar” sus posturas, supo El Nuevo Día.

Los políticos también esbozaron quejas directas contra su gabinete y su grupo de asesores.

De hecho, hoy, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, públicamente solicitó la renuncia o el alejamiento en funciones públicas o políticas de cada una de las personas que participaron en el controversial chat en el que aparece el mandatario llamando “puta” a la exconcejal de la ciudad de Nueva York, Melissa Mark-Viverito.

Durante el día, varios de los implicados en el escándalo del chat, como el comunicador Carlos Bermúdez, el abogado Alfonso Orona y el jefe de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Christian Sobrino, expresaron públicamente sus disculpas en mensajes similares. El secretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi, sin embargo, en una rueda de prensa con jefes de agencias, rehusó disculparse porque no dijo nada impropio y aseguró que no renunciará a su cargo.

No obstante, más tarde a través de expresiones en su cuenta de Twitter, indicó que "francamente no soy de expresarme de esa manera y o recuerdo haber dicho algo impropio. No lo acostumbro, pero pido disculpas sabiendo que la mera existencia del chat ha provocado mucho pesar en mucha gente. Reitero mi enfoque en ejecutar la política pública".

Fuentes de El Nuevo Día afirmaron que también durante el encuentro con los legisladores afloraron quejas específicas sobre las gestiones de los secretarios de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, el de Transportación y Obras Públicas, Carlos Contreras y la de Recursos Naturales y Ambientales, Tania Vázquez. Del mismo modo, se cuestionó la presunta limitada gestión de Glorimar Andújar, jefa del Departamento de la Familia.

Al salir del encuentro, el senador Miguel Romero habló de que los cambios en el gabinete se ejecutarían dentro de las próximas 24 a 48 horas.

La conferencia de prensa que el gobernador citó para explicar los detalles de los encuentros que tuvo con el liderato político no se concretó. En cambio, el secretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira, en tono defensivo, contestó varias preguntas de los medios de comunicación.

En su intervención, Maceira alegó que durante el encuentro de casi seis horas entre el gobernador y la delegación del PNP en la Legislatura, se conversó sobre las ideas que están contemplando para prevenir la corrupción. Además, relató que el ejecutivo se disculpó con los miembros de su partido y contestó preguntas sobre lo ocurrido, incluyendo las presuntas expresiones de índole sexual que el mandatario hizo en el chat sobre dos reporteras televisivas y los arrestos del miércoles a seis personas allegadas al gobierno central.

Según Maceira, el gobernador alegó en la reunión, que a su mejor recuerdo, no hizo comentarios sexistas sobre las reporteras Zugey Lamela y Valeria Collazo. Insinuó, además, que, por alguna razón, y sin haber visto las páginas, que próximas denuncias sobre el contenido del chat podrían ser falsas y estar alteradas.

“Eso se preguntó en el día de hoy y se aclaró que no se tiene el documento, las 800 páginas. De lo contrario, se hubiera evaluado. El gobernador negó que ese tipo de expresión se hubiese realizado. Hoy, el aceptó una expresión suya. Cuando fue abordado sobre ese particular, el negó haber hecho expresiones así. Ante eso, legisladores levantaron preocupación”, dijo Maceira.

Por otro lado, el secretario de Asuntos Públicos rehusó explicar las estrategias políticas que se desprenden de una nueva divulgación de una porción del chat en la que se discute cómo sacar de su puesto al ahora exmonitor de la Policía, Arnaldo Claudio. Hoy, Claudio molesto por la información en el chat, denunció el asunto ante el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

“No voy a definir palabras de otras personas”, dijo.

“Se dejó claro que el gobernador no va a renunciar… Se dejó que en los próximos días se harán cambios… Los cambios serán prontos. El gobernador dijo que pocas veces tiene tiempo para estar solo para reflexionar en el fin de semana”, sostuvo Maceira, quien admitió que uno de los arrestados el miércoles de corrupción, Alberto Velázquez Piñol, participaba de las reuniones en La Fortaleza en las que se discutían los controles para evitar el desfalco de fondos púbicos en el Plan de Salud del Gobierno, conocido como Vital.

Por otro lado, el secretario de Asuntos Públicos también retó la premisa de una de las preguntas que le hicieron sobre la salida de la senadora Zoé Laboy, quien se mostró enfadada al abandonar el Palacio de Santa Catalina. “No puedo validar la premisa de que Laboy salió molesta”, dijo Maceira.

La propia senadora publicó en su red social que “luego de participar en la conferencia legislativa que se llevó a cabo hoy y ante el nivel de indignación y consternación que siento por las expresiones del chat de Fortaleza, me siento impedida de expresar concluyentemente mi respaldo. Dicho respaldo dependerá del contenido de los mensajes restantes del chat”.

La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, a su salida de La Fortaleza indicó que ante los escándalos públicos el gobernador debía tomar acciones concretas que reparen los daños causados. Enfatizó que “las disculpas no solo se piden, sino que conllevan acciones”.

“Él va a tener que tomar acciones contundentes sobre los actos de corrupción y el chat… Le dije que estaba decepcionada, que me sentía mal porque fui de las primeras en endosarlo, que se de la pulcritud de él en términos de corrupción, pero no la del equipo que le rodea”, dijo González Colón.

“Anoche fue un primer paso, pero las disculpas también se les dicen a las personas y (el gobernador) debe llamar a aquellos que ofendió”, añadió la comisionada residente.

La alcaldesa de Ponce, María “Mayita” Meléndez, tras salir del encuentro expresó: “yo me siento indignada. Lo que está sucediendo es inaceptable… Su disculpa fue general. Yo soy mujer y me siento defraudada”.

Desde la oposición política, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, tildó de “canalla” y “machista” al gobernador y nuevamente exigió su renuncia al cargo.

En el chat de Telegram también participaban personas como el exdirector de la campaña a la gobernación Elías Sánchez, el exsecretario de Asuntos Públicos Ramón Rosario y el asesor Rafael Cerame.

El miércoles, las autoridades federales anunciaron los arrestos de la exsecretaria de Educación, Julia Keleher, la exjefa de la Administración de Seguros de Salud, Ángela Ávila Marrero, el consultor Alberto Velázquez Piñol, el socio de la firma BDO Puerto Rico, Fernando Scherrer Caillet; y las hermanas Glenda y Mayra Ponce Mendoza.