El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Eduardo Bhatia, dijo que está ponderando junto a sus abogados la posibilidad de acudir a los tribunales para impugnar la juramentación de Pedro Pierluisi a la gobernación.

A pesar de que el miércoles en una conferencia de prensa la delegación de la Pava en el Senado había prácticamente descartado la posibilidad de ir a los tribunales por “tratarse de una irresponsabilidad del Partido Nuevo Progresista, creada por el Partido Nuevo Progresista”, Bhatia dejó abierta hoy esa puerta. Espera tener una determinación para mañana, sábado.

“Es un asunto que estamos estudiando con nuestros abogados ahora y estaremos tomando unas decisiones. Existe esa posibilidad (de acudir a los tribunales)”, señaló Bhatia a El Nuevo Día.

La expresidenta del PPD, Victoria “Melo” Muñoz, fue más directa y enfatizó que la colectividad “tiene” que acudir a los tribunales. “Tienen que ir a los tribunales y tienen que ir los populares, no Rivera Schatz nada más, porque esto no se trata de lo que nos conviene a nosotros, es la Constitución de Puerto Rico, el documento más importante que rige todos los demás documentos y lo están violando. Él no es el gobernador, él es el gobernador nominado”, dijo evidentemente molesta.

“Me entra mucho coraje de que reclamamos la Constitución cuando nos conviene reclamarla… y no nos podemos olvidar de ellas”, dijo la hija del padre y fundador del PPD, Luis Muñoz Marín.

“La realidad es que el Senado tiene que confirmarlo (Pierluisi). Esa es la realidad, aunque a nosotros no nos guste porque esa es la Constitución”, enfatizó al señalar que no tiene nada en contra de Pierluisi. “No me mueve nada personalista. Creo que es de los mejores siendo de otro partido, pero eso no es…”, agregó.

Bhatia explicó que acudirían a los tribunales con el planteamiento de que la vacante de la gobernación se llenó sin seguir el orden establecido en la Constitución que estipula que la persona designada tiene que ser confirmada por ambas cámaras legislativas, lo que no ocurrió en esta coyuntura donde Pierluisi solo ha recibido el aval de la Cámara.

Pierluisi fue confirmado en la Cámara con 26 votos asu favor, el mínimo requerido; 21 en contra y una abstención.

“La Constitución de Puerto Rico requiere que para tu convertirte en gobernador como secretario de Estado tienes que estar confirmado por Cámara y el Senado y el Senado no actúo sobre este nombramiento. Me parece que aquí hay una violación constitucional seria”, expresó Bhatia en entrevista telefónica.

Sostuvo que “el culpable” de todo lo que está ocurriendo hoy y de la incertidumbre que todavía existe por la juramentación de Pierluisi al cargo es el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

“Ayer Thomas Rivera Schatz se burló del proceso y quiso posponer hasta después de la salida del gobernador (la consideración del nominado) … No me cabe la menor duda que Thomas Rivera Schatz quería crear un caos y lo ha logrado. Esa es la agenda de él. Siempre piensa que es la solución del caos y es todo lo contrario, creó el caos para poder gobernar desde el caos y eso es una artimaña de aquellos que son fascistas y dictatoriales”, señaló.

El senador José Luis Dalmau, por su parte, sostuvo que para beneficio de legitimar las acciones los tribunales deben expresarse. Favoreció que sean ellos quienes así lo hagan. “Pero, para ellos actuar (los tribunales) hay que llevar un caso, así que debemos considerar llevar el caso…porque los procesos fueron inconstitucionales, fueron atropellados y, ante la duda, el máximo foro es quien es quien la interpreta”, sentenció.

Dijo que tras lo ocurrido hoy “prevaleció el mollero político”.

“El país necesita un gobierno que sea confiable y necesita un gobernador con credibilidad. Creo que se ha entrado a la gobernación con el pie izquierdo. Hay unos procesos constitucionales que seguir…pero a todas luces no se cumplió con el requisito constitucional de haber sido confirmado por ambas cámaras”, puntualizó Dalmau.

Agregó que “gran responsabilidad” de lo ocurrido hoy la tiene el liderato legislativo del PNP que complicó la situación a sabiendo que había una fecha límite para atender la nominación de Pierluisi. “El PNP le causó al país una herida muy profunda con la revelación del chat y, en vez de sanar esa herida, la siguen ampliando”, señaló.

Por su parte, la senadora PNP Zoé Laboy indicó que ella entiende que el tema no termina aquí y que el asunto de cómo se llenó la silla del gobernador llegará en los tribunales. Dijo que tiende a pensar que Pierluisi requería de la confirmación de ambas cámaras para ocupar la silla.

“Yo creo en la separación de poderes y yo creo que el gobernador de Puerto Rico debe ser resultado de unas elecciones y, si no unas elecciones…la confirmación de ambas cámaras”, señaló la senadora que había pedido una vista pública para escuchar el nominado.

La vista está pautada para este lunes próximo a las 11:00 a.m. Sostuvo que ante este escenario la misma resulta académica.