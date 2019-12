El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, rehusó hoy, martes, anticipar la acción que tomarán contra el representante novoprogresista Georgie Navarro durante la intervención que llevarán a cabo al mediodía de mañana, miércoles, en un lugar que la colectividad todavía no ha precisado.

En los últimos meses, Navarro ha sido objeto de varias agresiones o altercados en lugares públicos. En el más reciente incidente, el legislador presuntamente intentó entrar a la fuerza a un club nocturno en Santurce y fue empujado por un guardia de seguridad del local hasta caer al suelo, suceso que fue captado en un vídeo.

“No voy a anticipar nada. Todos los que estemos allí vamos a tener recomendaciones y sugerencias. No voy a anticipar nada hasta que me reúna. A mí me consta que el amigo Georgie es un legislador de distrito que está constantemente atendiendo a sus constituyentes. Está trabajando, con su gente, resolviendo. Todo lo bueno que está haciendo, estos eventos lo lastiman. Es importante que se corrija la situación”, dijo Rivera Schatz en una rueda de prensa en La Fortaleza donde se reunió con la gobernadora Wanda Vázquez Garced.

El también presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP) indicó que Navarro “tiene un problema” que “tiene que atender con la seriedad y responsabilidad”. Sostuvo que la situación está afectando no solo a la familia del representante, sino que ya tiene consecuencias sobre los demás legisladores y la colectividad en general.

En la reunión, que fue descrita como “privada”, participarán también el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, el presidente del Comité Municipal de San Juan, Miguel Romero, y los alcaldes de Guaynabo y Aguas Buenas, Ángel Pérez y Javier García.

“Vamos a escucharlo y a explorar todas las alternativas que sean prudentes examinar y que puedan ponerle fin a esta secuela de eventos que no le hacen bien a él ni a su familia, que sé que su familia lo sufre, ni a la Cámara, ni al partido”, dijo Rivera Schatz.