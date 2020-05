El representante por acumulación del Partido Popular Democrático (PPD), Luis Vega Ramos, le solicitó este domingo al Departamento de Justicia el procesamiento penal de la gobernadora Wanda Vázquez Garced y del liderato del gubernamental Partido Nuevo Progresista (PNP) por violar orden ejecutiva OE-2020-38 durante la reunión del directorio de ese partido en la nueva sede de la colectividad.

Vega Ramos hizo la petición a través de un correo electrónico que le envió a la secretaria de Justicia, Denisse Longo Quiñones.

✉ Email La nueva sede del PNP fue inaugurada por figuras de la colectividad, como la gobernadora Wanda Vázquez, Carlos “Johnny” Méndez, Carlos Romero Barceló, Thomas Rivera Schatz, Pedro Pierluisi y Tiody de Jesús, viuda de don Luis A. Ferré. (Ramón “Tonito” Zayas)

Momento en que le toman la temperatura a la alcaldesa de Ponce, María "Mayita" Meléndez. (Ramón “Tonito” Zayas)

El exgobernador Carlos Romero Barceló fue una de las figuras presentes en la reunión del directorio. (Ramón “Tonito” Zayas)

La gobernadora Wanda Vázquez y el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, conversan al comienzo de la reunión del directorio del Partido Nuevo Progresista (PNP) en su nueva sede. (Ramón “Tonito” Zayas)

La gobernadora Wanda Vázquez participó de la reunión como una de las aspirantes a la gobernación por el PNP. (Ramón “Tonito” Zayas)

El licenciado Pedro Pierluisi asistió a la reunión del directorio como uno de los aspirantes a la gobernación por el PNP. (Ramón “Tonito” Zayas)

En la misiva, Vega Ramos trajo a colación que Vázquez Garced, así como otros líderes del PNP, entre los que mencionó a los presidentes legislativos, el senador Thomas Rivera Schatz y el representante Carlos “Johnny” Méndez, así como el ex comisionado residente y aspirante a la gobernación, Pedro Pierluisi, celebraron una reunión en un local en la avenida Kennedy, de San Juan. Asimismo, sostuvo que los presentes y los medios de comunicación mostraron fotos de la actividad.

Según el parlamentario, en esa reunión- que catalogó de evento multitudinario- se violó la mencionada orden ejecutiva “que mantiene vigente un ‘toque de queda’, como parte de la lucha por contener en Puerto Rico la pandemia del COVID-19”, y que prohíbe “la realización de actividades multitudinarias, comerciales, religiosas, artísticas, deportivas, recreativas y de otro tipo”, particularmente los domingos.

“Nuestro sistema de derecho está basado en la igual protección y obediencia a las normas aplicables por todos los ciudadanos. Ni la gobernadora, ni los presidentes legislativos, ni los demás asistentes al evento, ni —mucho menos— el partido de gobierno actual está por encima de cumplir con la orden ejecutiva que establece las regias del ‘toque de queda’ o ‘lockdown’. De hecho, la orden ejecutiva misma establece que sus violadores estarán sujetos a procesamiento penal y la imposición de severas sanciones”, escribió Vega Ramos.

Ante este escenario el representante le pidió a Longo Quiñones que “inicie la investigación y el procesamiento hasta las consecuencias finales” de la gobernadora, los presidentes de Cámara y Senado, de Pierluisi “y otros líderes y militantes del PNP por violaciones a las prohibiciones de actividades masivas durante el domingo establecidas por la OE-2020-038”.