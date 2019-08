El excandidato independiente a la gobernación y empresario Manuel Cidre aseguró hoy, viernes, que la estrategia del liderato del Partido Nuevo Progresista (PNP) de buscar que la comisionada residente Jenniffer González ocupe la gobernación “es un golpe de Estado”.

Para Cidre, la reunión que sostuvieron ayer los legisladores y alcaldes de la Palma en el Capitolio fue una demostración de fuerza a la gobernadora Wanda Vázquez, quien descartó salir de la posición que ocupa desde el miércoles por mandato constitucional.

La exsecretaria de Justicia asumió como primera mandataria luego que el Tribunal Supremo determinó que la Ley 7 de 2005 no justificaba la juramentación de Pedro Pierluisi, quien juró como gobernador tras la renuncia del exgobernador Ricardo Rosselló.

“El problema no es quién va a estar en La Fortaleza, es el estilo. Cuando vi aquella foto de todos los alcaldes, todos los legisladores de la mano del presidente del Senado, del presidente de la Cámara y de Jenniffer González, a mí me pareció un golpe de Estado”, sostuvo Cidre en una entrevista radial (WKAQ – 580 AM).

El resultado del encuentro de los funcionarios electos del PNP fue el respaldo absoluto para que González sea nombrada secretaria de Estado y luego asuma la gobernación.

Tanto el presidente del Senado, Thomas Rivera Shatz, como el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, puntualizaron en que ellos fueron electos por el pueblo y estaban en posición de hacer cualquier reclamo a la primera ejecutiva.

“Seguro que la persona que llega al gobierno tiene que estar alineado al plan de gobierno que gano elecciones, pero eso no significa que un grupo de oficiales electos tenga la capacidad monárquica de sacar y de poner un gobernador por el simple hecho de creerme dueño de todo el aspecto político del país”, estableció.

El empresario defendió la legitimidad de Vázquez como gobernadora y hasta señaló que pudiera traer un estilo “diferente” de gobernanza al país.

No obstante, aceptó la resistencia que existe contra la gobernadora por diversos señalamientos relacionados a su desempeño al frente de Justicia.

“La señora Wanda Vázquez tiene en su haber algo que pudiera ser interesante. Dentro del marco del plan del gobierno, ella pudiera traer un estilo diferente al gobierno y ese estilo diferente pudiera comenzar por nombrar personas por su capacidad y no porque pertenecen a un partido”, acotó.

Igualmente, Cidre puntualizó que la gobernadora pudo rehuir de su responsabilidad renunciando a la posición una vez tuvo que asumirla, pero no lo hizo.

No obstante, dejó entrever que las razones para su negación a dimitir se conocerán pronto.

“Esa persona, por alguna razón, que lo sabremos pronto, decidió quedarse y cumplir con el mandato constitucional”, apuntó.