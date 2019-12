El ex candidato independiente por la gobernación en los pasados comicios Manuel Cidre desautorizó hoy, jueves, una campaña anónima que busca impulsarlo como candidato para el mismo puesto en las próximas elecciones 2020.

Tarjetas con la foto de Cidre y la frase: "Manuel Cidre Gobernador 2020", fueron esparcidas esta mañana en diferentes lugares de San Juan, incluyendo el área del Capitolio.

"Yo he sido claro en esto. No soy un candidato a un puesto electivo alguno en el 2020. Y los que hicieron eso, que por favor no utilicen medios que contaminen tanto el ambiente", dijo Cidre a El Nuevo Día.

Cidre aseguró desconocer quién está detrás de la repartición de las tarjetas y dijo que tampoco había sido advertido de que se estaban imprimiendo.

"Por mi votaron 90,000 personas en la pasada elección. Vieron en mí unas cualidades para que pudiera dirigir los destinos del país, pero no creo que se presten para eso", resaltóel empresario.