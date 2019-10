El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez no quiso asumir una postura sobre si defiende o no el cobro del recogido de la basura en todos los municipios como una alternativa para reducir la generación de desperdicios en el país.

El cuestionamiento se da en momentos en que un estudio comisionado por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) y reseñado por El Nuevo Día en marzo reveló que el país se quedaría sin vertederos en un periodo de dos a cuatro años.

Un total de 11 vertederos enfrentan órdenes de cierre: Moca, Isabela, Arecibo, Florida, Vega Baja, Toa Alta, Toa Baja, Juncos, Cayey, Arroyo y Lajas.

Méndez atendió a la prensa en medio de un receso luego de convocar a diferentes alcaldes a una reunión sobre el tema del manejo de los desperdicios y la vida útil de los 29 vertederos que hay en el país.

El líder legislativo recordó que el manejo de la basura es regulado, principalmente, por el gobierno federal, entiéndase a la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés).

“Tenemos un problema de espacio, ¿dónde vamos a enterrar basura?”, se cuestionó Méndez al recordar cómo otras alternativas para atender el problema de la basura han sido rechazadas en el pasado como su quema o su traslado fuera del país, esto mientras los huracanes Irma y María le restaban aceleradamente años de vida útil a los vertederos por los incrementos en material vegetativo depositado y escombros.

“Hay que buscar alternativas que nos pueden dar los alcaldes. Son los municipios los que enfrentan esa realidad. La isla no creces”, dijo.

En el encuentro, el alcalde de Hormigueros, Pedro García Figueroa, indicó que el programa de reciclaje del pueblo cuesta $300,000 y solo recupera $10,000.

Méndez insistió en que las alternativas tienen que salir de los gobiernos municipales y rechazó que la ciudadanía no esté educada sobre el tema. En entrevista por separado, el representante penepé Víctor Parés Otero opinó lo contrario, al sostener que la población tiene que ser educada sobre la importancia del reciclaje y que el Departamento de Educación removió el tema del reciclaje de su currículo.

“Hay muchos alcaldes que han incurrido en la práctica de cobrar pro el recogido de la basura. Y es una realidad, el recogido de la basura cuesta y tenemos que buscar recursos para que ellos tengan el dinero”, dijo Méndez.

¿Y qué se va a hacer?, se le preguntó.

“Para eso es este foro y si es necesaria legislación, presentarla antes de que finalice la presente sesión legislativa”, respondió.

¿Qué se cobre por el recogido de la basura?, se le insistió.

“No, no. Esa es la realidad y eso es lo que tenemos que aprender”, respondió.

Cuando entonces le preguntó si favorece legislación para implementar un programa de cobro por el recogido de la basura, Méndez contestó: “no estoy favoreciendo nada. Estoy haciendo un foro para que se nos planteen realidades y soluciones. La realidad es que no hay lugar para depositar basura, la realidad es que el costo del recogido de basura aumenta cada día y la otra realidad es que el gobierno central no tiene recursos y la otra realidad es que los gobiernos municipales no tienen recursos tampoco. ¿Quiénes nos dan las soluciones? La gente que está viviendo esto son los alcaldes”, dijo.

En la reunión con los alcaldes trascendió que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) necesitará año y medio para hacer un estudio que produzca soluciones al problema y que la agencia no tiene personal para tender los vertederos. Actualmente la Administración de Servicios Sólidos forma parte de la sombrilla del DRNA.

“Por eso es que no podemos seguir con estudios”, contestó Méndez

El Nuevo Día ha reportado que la División de Protección Ambiental del Caribe de la EPA recibió $50 millones para la recuperación en el área de residuos sólidos. De ese monto, $40 millones se destinarán a trabajos en Puerto Rico y el resto será para las Islas Vírgenes estadounidenses.