El senador Miguel Romero, quien hace un año anunció sus aspiraciones electorales por la alcaldía de San Juan, oficializó ayer su candidatura, en una actividad política en Santurce en la que participó gran parte del liderato del Partido Nuevo Progresista (PNP), excepto el presidente de la colectividad, Thomas Rivera Schatz.

El evento estuvo enmarcado en una serie de críticas a la alcaldesa de la capital, Carmen “Yulín” Cruz Soto, quien ahora quiere aspirar a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD).

Romero, en un mensaje con constantes alusiones religiosas, alegó que la capital está “al garete” y “abandonada”, y necesita una nueva administración que “cambie el rumbo” del municipio.

“Encomendándome a Dios todopoderoso, inspirado en el apoyo de mi familia, junto a mi esposa y mi hija, y motivado por la intensa fe de que podemos trabajar y lograr un futuro mejor… hago oficial mi candidatura a la alcaldía de San Juan”, dijo Romero, mientras la producción del evento tocaba el “jingle” de la campaña de quien fuera secretario de la Gobernación y del Departamento del Trabajo en la administración de Luis Fortuño.

Esta es la segunda vez que Romero aspira a la poltrona capitalina. En el pasado ciclo electoral, intentó obtener la candidatura, pero perdió la contienda contra el exrepresentante Leo Díaz Urbina.

“Cuando Miguel aspiró por primera vez a ser presidente del PNP en San Juan, él no logró esa aspiración. Yo lo apoyé y no lo logró. Cuando yo aspiré a la gobernación, no lo logré y Miguel me apoyó. Yo les garantizo que tanto Miguel como yo vamos a lograr nuestras aspiraciones”, dijo el precandidato a la gobernación por el PNP, Pedro Pierluisi.

Romero no explicó en detalle sus propuestas para la administración del gobierno municipal capitalino. En su discurso frente a un grupo de seguidores, el senador repasó los temas principales de su campaña: infraestructura, seguridad, desarrollo económico, salud, ambiente, recreación, fortalecimiento de la familia y creación de una “ciudad inteligente”.

No abordó los retos fiscales que enfrentan los ayuntamientos, incluyendo la capital, que perdió millones de dólares con la quiebra y eliminación del Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

El alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, sí mencionó el tema y resaltó, como muestra del “abandono” capitalino que, en la ciudad de los vaqueros, la quiebra del BGF no implicó los problemas de infraestructura y en la prestación de servicios que se vive en la capital.

“Qué triste es ver a San Juan perdido en el tiempo... Escombros por donde quiera, basura, grafiti (no arte público), mal olor, carreteras destrozadas. Que no digan que es porque el BGF cerró y se quedó con los chavos del municipio, porque ellos se quedaron también con los chavos de Bayamón y eso no pasa”, dijo Rivera Cruz.