El senador Miguel Romero rechazó hoy hacer expresiones adicionales sobre su posición de no ir sobre el veto emitido por el gobernador Ricardo Roselló al proyecto del Senado 950 que establece regulaciones adicionales al aborto.

“No voy a hacer expresiones públicas adicionales hasta tanto y en cuanto el presidente del Senado, (Thomas Rivera Schatz), disponga en caucus cuál va a ser el devenir de la medida, habiendo ya dicho cómo voy a votar”, expresó el senador en entrevista telefónica.

Romero participó hoy de la sesión del Senado. A su llegada, recorrió el hemiciclo y saludó a varios de sus compañeros legisladores. “No tengo expresiones adicionales más allá de las que dije. Ya pasó todo en término de las comisiones y de las versiones de cómo iba a votar”, señaló al reafirmarse en su determinación de no ir sobre el veto de Rosselló.

Con su determinación, Romero prácticamente tronchó la intención de Rivera Schatz de ir sobre el veto del Gobernador. El Senado necesita 20 votos para ir por encima del veto, pero con la posición de Romero, tendrían solo 19 votos, si toda la mayoría penepé vota a favor, excepto Zoé Laboy, quien desde el principio votó en contra de la medida y ayer se reafirmó en su posición.

Aún no está claro si la mayoría senatorial insistirá en desafiar el veto del gobernador. Inicialmente, se había indicado que hoy habría un caucus de la mayoría penepé, pero el mismo no fue convocado.

“Me mantengo en la posición de que el Proyecto del Senado 950, aunque mejorado, no es bueno para Puerto Rico y si bajara -que no sé si va a ocurrir- para irnos por encima del veto del gobernador, yo voy a votar en contra de eso”, señaló Laboy.

Al cuestionársele sobre el futuro de las presidencias de las comisiones que tenía a su cargo, Romero dijo que “ya hubo una determinación de que ya yo no soy el presidente de ninguna de las comisiones que presidí. Ese personal ya no está allí, así que más allá de eso, no hay más que añadir”.

Romero presidía la Comisión de Gobierno, la Comisión Especial para la Evaluación del Sistema Electoral y la Comisión Conjunta de revisión del Código Penal.

El vicepresidente del Senado, Larry Seilhamer, indicó que desde el viernes no tenía información adicional sobre la manera en que procederáel Senado sobre el Proyecto del Senado 950 ni sobre el futuro de las presidencias de las comisiones. “No ha habido ningún tipo de comunicación en término del 950 ni de las comisiones, nada…por lo menos que me haya llegado a mí”, dijo.

El portavoz del Senado por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Carmelo Ríos, está en Washington en gestiones oficiales. Se informó que regresa el miércoles.

El Senado recesó hasta el miércoles a las 3:00 p.m.

Pide que se enfoquen en las terapias de conversión



Por su parte, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares hizo un llamado hoy a que los legisladores se concentren en aprobar legislación que elimine las terapias de conversión en vez de pasar por encima de su veto para dar paso a la medida que limitaría el derecho al aborto.

“Este asunto del proyecto 950 no fue un compromiso programático. El asunto del aborto no se había tocado en nuestro proyecto (Plan para Puerto Rico). Yo creo en la vida, pero hay unos derechos adquiridos que permiten que el aborto sea legal y raro. Y yo no quiero coartar esos derechos. En la discusión pública que se estableció esa siempre fue mi posición. Nunca hubo un mecanismo de compromiso programático para atender ese asunto”, afirmó el primer ejecutivo.

En cambio, recordó que la eliminación de las terapias de conversión sí fue un compromiso programático. El gobernador se vio obligado a aprobar una orden ejecutiva que prohíbe esa práctica luego de que la Asamblea Legislativa no avalara un proyecto de ley a esos efectos.

“Pero todavía la invitación está a que cumplamos el compromiso programático para eliminar las terapias de conversión ya que fue algo ampliamente discutido”, destacó.