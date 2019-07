Varias figuras políticas repudiaron este sábado las expresiones hechas por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares y su grupo intimo en un polémico chat en la plataforma de mensajería Telegram tras la población de las 889 páginas de los mensajes.

La comisionada residente Jenniffer González afirmó que Rosselló Nevares debe “tomar una reflexión inmediata de su función como gobernador” y sostuvo que no deber ser el candidato a la reelección por el Partido Nuevo Progresista en las elecciones del 2020.

“El gobernador no debe ser el candidato a la reelección por nuestro partido”, dijo la comisionada.

Asimismo, indicó que canceló el contrato de comunicaciones a Carlos Bermúdez, uno de los integrantes del chat.

Además de Rosselló Nevares y Bermúdez, el chat lo componen el asesor en comunicaciones del gobernador Rafael Cerame; el exasesor legal, Alfonso Orona; el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Christian Sobrino; el publicista y presidente de la agencia KOI, Edwin Miranda, el secretario de la gobernación, Ricardo Llerandi, el exsecretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Ramón Rosario; el secretario de Estado, Luis Gerardo Rivera Marín; el secretario de Hacienda, Raúl Maldonado; y el exdirector de campaña del gobernador y exrepresentante del gobierno ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Elías Sánchez Sifonte.

La publicación de las 889 páginas del chat que comenzó a filtrarse a principios de esta semana la hizo el Centro de Periodismo Investigativo, luego de obtener el documento completo por parte de una fuente anónima. Los mensajes exponen mensajes con lenguaje soez, machista y homofóbico, así como burlas e insultos dirigidos a tanto a opositores políticos como a miembros de su propio partido, como los líderes legislativos, Thomas Rivera Schatz y Carlos “Johhny” Méndez.

Esta mañana, Rivera Schatz, presidente del Senado, reiteró en las redes sociales que los integrantes del chat deben renunciar a sus cargos. “SE TIENEN QUE IR”,escribió.

Ayer, Rivera Schatz aceptó las disculpas de Rosselló Nevares por las expresiones que hechas a través de Telegram, pero sostuvo que el resto de los integrantes no deben formar parte del “ambiente del gobernador”. La publicación de esta mañana no excluye al primer ejecutivo.

“Tienen que hablar todos, de todo, como lo hacían en el mismo ‘chat’ sólo que ahora no será en un ambiente ‘coloquial’, esto se mueve a un ambiente de evidentes consecuencias legales”, expresó Rivera Schatz. “Lo que ahí se expresa NO REPRESENTA A MI PARTIDO NI A NUESTRA GENTE”.

Mientras, Méndez, presidente de la Cámara de Representantes, retiró su confianza en el gobernador y lo exhortó a que “que reevalúe inmediatamente su posición y haga lo mejor por Puerto Rico”. “Siempre he sido una persona que habla de frente. Desde que comenzaron las revelaciones de ese ‘chat’, fui claro con el Gobernador. No hay espacio para este tipo de conducta. Hoy, nos enteramos de más comentarios ofensivos que no representa quienes somos como puertorriqueños. Ante esto, el Gobernador perdió mi confianza. Hago un llamado a que reevalúe inmediatamente su posición y haga lo mejor por Puerto Rico. Estos son unos momentos difíciles para todos, pero Puerto Rico está por encima de toda otra consideración. Estoy seguro de que nos vamos a unir como pueblo y saldremos adelante en la reconstrucción de nuestra amada Isla”.

En sus primeras expresiones tras la filtración del chat, la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, se expresó “afligida” e hizo un llamado a la reflexión ante las acciones tomadas. “Me duele toda esta situación que trasciende la función pública. Me siento profundamente afligida y triste por las expresiones que han trascendido producto de la red social Telegram. Como Secretaria de Justicia y como mujer, rechazamos enérgicamente toda expresión que de alguna manera denigre y minusvalore a la mujer, que de alguna manera sea una burla o que de forma peyorativa se refiera a otro ser humano”, sostuvo en declaraciones escritas.

Asimismo, el exgobernador Luis Fortuño dijo que Rosselló Nevares perdió los valores que nos unen y guían como pueblo y afirmó que no debe aspirar a la reelección.

“La generosidad, honradez y el compromiso con la verdad de Don Luis Ferré me hicieron ingresar a mí y a muchos más a nuestro partido. Lo que se ha revelado esta semana es totalmente contrario a sus ideales y ejemplo. La función principal de un líder es proteger los valores que nos unen y nos guían como pueblo”, expresó en Twitter.

“Cuando se pierde la capacidad de proveer ese norte, es momento de una introspección seria y honesta. Desafortunadamente, el Gobernador perdió esa capacidad y no debe aspirar a la reelección. Confío que él lo reconocerá y el liderato actual del partido podrán guiar al PNP y a Puerto Rico por un camino distinto al actual con desprendimiento y honestidad. Don Luis no esperaría menos de nosotros y los puertorriqueños se merecen más”, añadió.

Truenan los legisladores del PartidoNuevo Progresista (PNP)

Esta mañana, la senadora Zoé Laboy retiró su apoyo al mandatario a raíz de la filtración del chat.

“Ayer expresé que mi apoyo al Gobernador de PR estaba, en parte, sujeto al contenido de los mensajes restantes del chat de Fortaleza. Hoy sale a la luz pública el contenido total e incluye mensajes con comentarios insultantes, sexistas y homofóbicos. Poniendo la acción donde pongo la palabra y poniendo a PR ante todo, determino y notifico que el Gobernador de Puerto Rico NO cuenta con el apoyo de esta servidora”, expresó Laboy a través de sus redes sociales.

El viernes, la senadora indicó que su apoyo al gobernador dependería del resto de los mensajes en el chat que aún no habían sido revelados, tras participar de la conferencia legislativa que se llevó a cabo en La Fortaleza.

Asimismo, la representante María Milagros Charbonier tildó de detestables los comentarios y pidió que le eviten al país “tanta vergüenza”. “Señores participantes del chat, lo q leo en este documento circulado, de ser veraz, es detestable e insostenible. Recibo sus disculpas públicas, pero amigos, ustedes mismos, de manera desprendida, hagan lo correcto por PR y evítenle a este Pueblo y a este Partido tanta vergüenza!”, escribió la legisladora en Twitter.

Charbonier también pidió disculpas a los ciudadanos. “A todos mis hermanos puertorriqueños. Les pido perdón desde lo mas profundo de mi corazón... No se que mas decir. Por hoy me retiro”, agregó.

Por su parte, el representante Michael Abid Quiñones arremetió en las redes sociales contra el gobernador por burlarse de un hombre que describió como “amigo y empleado”. “La dignidad del ser humano no se violenta, ese joven es humilde, bueno, de padres excelente y SE MATO EN LA CAMPAÑA para que llegáramos al poder”, expresó. “Esto es una traiciòn a los que creímos en Ti Ricardo Rossello”.

Mientras, la representante Maricarmen Mas Rodríguez condenó expresiones sobre la elefanta Mundi en el chat. “Es una falta de respeto de primer orden la manera tan despectiva y vulgar que se expresaron algunos integrantes de ese chat sobre la elefanta Mundi. Esas personas no me representan, no representan al Partido Nuevo Progresista y no representan la región oeste de Puerto Rico”, sostuvo en declaraciones escritas.

“El perdón tiene que venir acompañado con actos de contrición y acciones concretas para mejorar el daño hecho. No basta unas simples expresiones en cuentas de redes sociales, se tiene que pedir perdón de frente y con humildad. Estos funcionarios le deben unas sendas disculpas al pueblo de Mayagüez y espero que lo hagan”, añadió.

En contraste, el senador Miguel Romero se limitó a decir que el gobernador debe realizar cambios de personas y que debe “actuar sin dilación”.

“Como manifesté a los medios ayer, luego de salir de la reunión en Fortaleza, el primer paso para atender la crisis en nuestro Gobierno, es realizar los cambios de personal en las próximas horas. El Gobernador debe actuar sin dilación y anunciar los mismos en las próximas horas”, expresó en Twitter.

Sin embargo, en otra publicación, afirmó que el gobernador debe retirar su candidatura para la gobernación en las próximas elecciones. “Con mucho respeto al Gobernador, entiendo que debe anunciar ya, que no será candidato en las próximas elecciones. Dicha acción permitirá un espacio en el cual podamos atender de forma responsable los intereses del Pueblo de Puerto Rico”, concluyó.

Reaccionan alcaldes novoprogresistas

La alcaldesa de Ponce, María “Mayita” Meléndez, advirtió a los integrantes del chat que “la historia los va a juzgar”.

“Este no es el Partido que yo conocí, en el que yo me formé. Esta no es la organización de justicia social y democracia que crearon nuestros fundadores. ¿Que pensarían de esto nuestro fundador y los demás líderes que eran un ejemplo de rectitud, integridad, educación y cultura? Tenemos que cambiar la dirección que llevan si queremos que los principios que rigen a nuestro partido sobrevivan”, señaló la alcaldesa en una publicación en Facebook.

“La historia los va a juzgar y me preocupa su conclusión. Es un día muy triste para mi Partido que ha promulgado siempre la igualdad, la seguridad y el progreso de los puertorriqueños. Estoy muy triste por mi gente, por mi país”, sostuvo.

Por su parte, el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, también expresó su rechazo a los comentarios del chat.

“Hay errores subsanables y otros de los cuales uno no se puede escapar. Lo revelado en las últimas horas es INSOSTENIBLE e INACEPTABLE”, señaló en Twitter.

Populares piden la renuncia de Rosselló

El senador del Partido Popular Democrático (PPD) y aspirante a la gobernación, Eduardo Bhatia, quién fue objeto de burlas y comentarios homofóbicos en el chat, afirmó que “Puerto Rico no merece este espectáculo de su gobernador” y exigió su renuncia.

“Las múltiples mentiras y referencias a mí y a mi esposa hablan de lo poco hombre que eres. Esto es personal. Y a diferencia de los secretos y vidas torcidas tuyas, Ricardo Rosselló, y de los autores de tu chat, mi vida es y ha sido un libro abierto. Yo no tengo nada que esconder. Basta de insultos y mentiras”, expresó. “Demuestras con tus acciones y lo que escribes no sólo que no eres líder, es que nunca lo has sido ni lo serás”.

La senadora Rossana López también pidió la salida del mandatario. “Si le sirves a un país y dices defender las poblaciones discriminadas, no necesitaban leer más para saber lo que hay en la cabeza del gobernador. Machismo, misoginia, insulto y persecución. Hoy nuevamente queda evidenciado. ¡@ricardorossello renuncia por respeto a #PR!” Escribió la legisladora en Twitter.

Mientras, Aníbal José Torres, presidente de la colectividad y senador y quien fue objeto de burlas en el chat, afirmó en Twitter: “Si no puede ser candidato, por las mismas razones no debe ser gobernador”.

Para el también aspirante a la gobernación por el PPD Roberto Prats las conversaciones del chat son “carpeteo moderno”, que pudiese desembocar en actos delictivos.