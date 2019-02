El senador novoprogresista Henry Neumann dijo hoy, martes, que presentará legislación para permitirle a los policías buscar “en el mercado” un plan de seguro de incapacidad que realmente atienda las necesidades de los uniformados.

Neumann hizo el planteamiento a El Nuevo Día durante un receso de una vista pública que dirigía como presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, donde se atendía una resolución de investigación sobre las denunciadas y repetidas fallas en la cubierta por incapacidad, que se les ofrece a los uniformados desde el 2013.

“No pueden ser considerados los policías como todos los demás empleados públicos”, dijo Neumann al explicar que la cobertura ocupacional y no ocupacional que ofrece la compañía Met Life cubre a todos los empleados públicos de la misma forma.

“Quiero que ellos puedan escoger”, agregó.

Durante la vista pública Luis M. Collazo Rodríguez, administrador de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura, explicó que de entre 10 y 12 compañías que mostraron interés hace seis años en ofrecerle una cobertura de este tipo a los empleados públicos, solo Met Life se sometió al proceso completo tras conocer el nivel de riesgo que conllevaba.

Collazo Rodríguez argumentó que mejorar la cobertura que da la compañía implicaría un aumento en la prima, cambio que tendría que ser legislado.

La prima que cada empleado público paga a Met Life asciende a .25% o 25 centavos por cada $100 devengados. La empresa cubre por lesiones ocupacionales y no ocupacionales, pero con ciertos límites: un tope de 40% del ingreso bruto mensual previo a la capacidad por hasta cinco años o una póliza “mejorada”, pero más cara y que ya no está disponible, con el 60% del ingreso bruto mensual, también hasta cinco años.

El propio Collazo reconoció en la vista que no está conforme con la cobertura.

“En lo que concierne a la Policía, no estoy complacido. Estamos mirando unas alternativas. Al momento de negociarse la póliza se incluyó a todos los servidores públicos sin contar con que los Policías no reciben Seguro Social. No ha variado (la póliza) porque la ley no ha variado, es el mismo .25 vigente. Es la póliza que una sola compañía estuvo dispuesta a ofrecer”, afirmó.

Cuando El Nuevo Día le preguntó a Neumann en un aparte sobre las garantías que podrían tener los policías de conseguir una mejor póliza -al mismo precio o menor- que la que reciben con Met Life, Neumann argumentó que no se han hecho “las gestiones en los últimos años en el mercado”.

“Todas las pólizas que conozco, que cubren negocios, año tras años salen al mercado a buscar opciones. Me está sumamente extraño estemos cubriendo a todos los servidores públicos con la misma póliza y con las mismas cláusulas desde el 2013”, dijo Neumann, quien no pudo precisar si un cambio como el que propone significaría una violación al contrato suscrito con Met Life.

La compañía sería citada para una futura vista pública.

Durante la vista, Collazo Rodríguez aclaró que Met Life cubre lesiones ocupacionales y no ocupacionales, aunque con el límite de cinco años.

Para tener acceso a la póliza privada, el policía tiene que haber sido declarado inelegible a una pensión vitalicia legislada a través de la Ley 127-1958 cumpliendo con al menos uno de estos seis requisitos: ser atacado al evitar la comisión de un delito, ser atacado a tratar o apresar a alguien, ser atacado al poner fin cualquier desorden o motín, intervenir en el salvamento de una vida, al intervenir con una personas que padezca de su facultades mentales o ser atacado, aún fuera de servicios, siempre y cuando resulte incapacitado siempre y cuando se establezca que fue un ataque provocado por venganza o represalias relacionadas a una investigación.

En la actualidad, del Fondo General se desembolsan $101.4 millones para sufragar 13,609 pensiones por incapacidad.

Frente a este escenario la mujer policía Bárbara Bell Cortés, quien perdió la pierna en medio de una intervención de tránsito en noviembre, sólo tendría acceso al beneficio provisto por Met Life.

Esta mañana el sargento Gregorio Matías, vicepresidente de la Asociación de Policías Organizados, denunció que Met Life no cubre las necesidades de un policía.

"Cuando vas a reclamar, dicen que no te cubre. A dónde vayas a reclamar, no hay un sitio base donde puedas reclamar. No hay un contrato, una póliza, al ser así ... es si te creen o no. Los compañeros que han pasado por Met Life los han dejado arrollados", dijo Matías a la prensa.

"Si te dan un tiro no te cubre, pero si te caes de una silla, sí te cubro. Eso no tiene lógica. Nos están robando el dinero porque no cubre las necesidades de un policía", agregó al denunciar que el seguro fue negociado sin pensar en lo que enfrenta un uniformado en la calle.

"Un policía que enfrenta una alta incidencia criminal, si le pasa algo, mientras trabaja, se queda sin nada", dijo.

La pobre cubierta de Met Life, que es compulsoria por ley, ha sido motivo de repetidas denuncias por parte de gremios policiales que sostienen que desconocen el alcance de la cobertura o denuncian que insuficiente.

“He recibido muchas quejas, denuncias, de parte de miembros de la Uniformada”, dijo Neumann.

En un aparte con la prensa, Collazo Rodríguez aseguró que los policías fueron orientados correctamente sobre los beneficios de Met Life y que existen varios mecanismos para abrir reclamaciones. En la actualidad, alrededor de 100,000 empleados públicos están cubiertos por Met Life, que ha recibido 1,839 reclamaciones desde el 2013, además de 32 de la cubierta mejorada. De ese total, se han aprobado 1,171 reclamaciones regulares y 18 mejoradas.

No han sido resueltas 704 reclamaciones de la cubierta regular y otras nueve de la versión mejorada.

En cuanto a policías específicamente, de 45 reclamaciones en los pasados seis años, se aprobaron 34, se denegaron nueve y dos siguen pendientes de determinación.