El precandidato a la gobernación, Pedro Pierliuisi, presentó oficialmente este domingo su radicación a ese cargo electivo bajo la insignia del Partido Nuevo Progresista (PNP) y aprovechó la ocasión para lanzar algunas indirectas contra su posible contendora, la gobernadora Wanda Vázquez Garced.

El ex comisionado residente en Washington estuvo acompañado de quien será su compañera de papeleta, Jenniffer González, y trajo a la discusión el tema del status político, así como la necesidad de que lleguen ya a la isla los fondos federales para la recuperación tras el azote del huracán María.

“Hoy les digo que el equipo de Jenniffer y yo, no hay mejor equipo para conseguir esos $40,000 millones para (la recuperación) de Puerto Rico”, sostuvo Pierluisi, quien aprovechó su mensaje para reiterar las promesas que hizo a principios de noviembre cuando anunció que buscaría la gobernación.

Decálogo de promesas

Apeló a los jóvenes, las mujeres, los envejecientes y a la base del PNP como parte de su alocución tras reiterar que va por el primer puesto electivo de la isla.

“Que sepan los jóvenes que este equipo (Pierluisi -González) es el que va a trabajar para que se queden aquí”, afirmó.

Adelantó que buscará, si no se logra antes de que finalice este cuatrienio, un “retiro digno” para los policías y justicia salarial para “todos los empleados públicos”.

Defendió a los municipios como los encargados -de primera mano – de dar servicios esenciales a sus residentes en momentos en que los alcaldes abogan por que se mantenga intacta la Ley 29 para la Reducción de las Cargas Administrativas de los Municipios en los pagos al plan de salud del gobierno y el sistema de retiro.

Sobre la Junta de Supervisión Fiscal, Pierlusi se postuló como el candidato idóneo para trabajar con el ente federal.

“Ante esa junta yo tengo la mayor credibilidad. Esa Junta a mí me respeta”, puntualizó Pierluisi.

En cuanto a la Universidad de Puerto Rico (UPR), Pierluisi dijo que “ya ha sufrido muchísimos recortes como resultado de esa crisis fiscal pues yo le voy a reclamar a la Junta cero recortes a la UPR”.

“Se acabaron los contratos por amiguismo. Se acabaron los contratos por panismo. Se acabaron los contratos por palancas. Tenemos que combatir -todos- la corrupción. Basta ya de corrupción. Esto no es cuestión de leyes. Esto es cuestión de que el gobierno tiene que tener sus prioridades claras. Tiene que tener transparencia”, sostuvo el también exsecretario de Justicia bajo la administración de Pedro Rosselló.

Mensaje para la gobernadora

El status político fue el tema que reservó para el final de su mensaje, aunque aclaró que es el más importante. Vázquez Garced dijo en agosto pasado que la estadidad no era prioridad en su gobierno.

“Que nadie me diga que el status no es prioridad porque me ofende como ser humano. Me ofrende como estadista”, dijo molesto.

Preguntado de si su mensaje sobre la estadidad estuvo dirigido a la gobernadora, Pierluisi dijo que era para “todos”.

“Ese mensaje estuvo dirigido a todos los que quieren un cambio de status para Puerto Rico. Todos los que quieren la igualdad de derechos. Ese mensaje yo sé que resuena duro”, apuntó Pierluisi.

Aunque Pierluisi reiteró su decálogo de promesas de cara a las elecciones del 2020, no precisó cómo las haría viable.

Ni Pierluisi y González estuvieron disponibles para atender las preguntas de los periodistas una vez finalizó la actividad de radicación de candidaturas de ambos en el Centro de Convenciones en Miramar.

Los periodistas no tuvieron otra salida que seguirlo mientras él se abría paso entre la multitud. Al cuestionársele si estaba preparado para primarias, dijo “estamos enfocado en llegar a La Fortaleza”.

El evento se realizó en dos salones del segundo piso del Centro de Convenciones que aproximadamente tienen una capacidad para 1,000 personas. Los salones contaban con sillas para los asistentes en donde estaban las 756 personas que forman parte del equipo electoral de Pierluisi y de González.

González fue la primera en dirigirse a los novoprogresistas. Fue presentada por Pierluisi como la comisionada residente que “llegó a Washington y ha hecho la diferencia”.