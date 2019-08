El gobernador juramentado de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, cuestionó este domingo la capacidad legal del Senado para votar mañana sobre su permanencia en el cargo, y se mostró dispuesto a retar a ese cuerpo legislativo, según se desprende de las expresiones que hizo esta mañana a la prensa en la entrada de La Fortaleza.

Sin embargo, el presidente de la Cámara alta Thomas Rivera Schatz canceló, en la noche de hoy, domingo, la Comisión Total que evaluaría la designación de Pierluisi a la secretaría de Estado antes de juramentar como el nuevo gobernador de Puerto Rico.

Pierluisi se distanció así de las expresiones que hizo la noche del viernes, cuando dijo, durante su primera comparecencia pública tras juramentar como gobernador, que renunciaría al puesto si no conseguía que el Senado lo ratificara con su voto. Afirmó entonces que, si ese fuera el caso, dejaría que la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, asumiera la gobernación por ser la próxima en la línea de sucesión.

¿Se reafirma usted en que, de no favorecerle la votación en el Senado, se retiraría del cargo como dijo el viernes?, preguntó El Nuevo Día.

“Es que veremos si se da tal votación, porque como acabo de decir, realmente al yo ser gobernador no hay una base legal para llevar a cabo una votación”, respondió Pierluisi durante una improvisada rueda de prensa tras llegar a La Fortaleza poco después de la 1:00 p.m.

Este medio habló con el entorno del gobernador, quien a eso de las 4:30 p.m. se encontraba reunido con 16 miembros de la Federación de Alcaldes, y dijo que evalúan hacer expresiones adicionales más tarde sobre el asunto.

Pierluisi, además, reiteró que no comparecería mañana, lunes, ante la Comisión Total que convocó, a las 11:00 a.m., Rivera Schatz, para evaluar su nombramiento a la secretaría de Estado. La sesión fue cancelada en la noche de hoy, domingo, por Rivera Schatz.

“Realmente es una vista para ellos mismos, porque, como he dicho en varias ocasiones, no procede una confirmación del gobernador. Lo que hubiera procedido era una confirmación del secretario de Estado, pero esa silla en propiedad ya no está ocupada”, dijo Pierluisi.

Tras su arribo al Palacio de Santa Catalina, Pierluisi se acercó a la entrada principal del edificio y habló brevemente con los medios. Dijo que temprano se reunió con el equipo fiscal del gobierno.

El ex comisionado residente en Washington D.C. reconoció que hay un debate legal sobre si procede su juramentación al cargo que dejó vacante el viernes a las 5:00 p.m. el gobernador Ricardo Rosselló Nevares. Sostuvo que, de llegar la controversia a los tribunales de Puerto Rico, espera que medie la necesidad de darle estabilidad a Puerto Rico.

Pierluisi sostiene que, al ser nombrado en receso como secretario de Estado y advenir la vacante de gobernador, correspondía juramentar al cargo, amparándose en la Ley 7 del 1952, según enmendada en el 2005.

“Realmente, no hay pendiente un proceso de confirmación para un secretario de Estado porque es que no hay un secretario de Estado en propiedad. Yo lo fui, estaba en propiedad, estaba en posición del cargo hasta que juramenté como gobernador”, puntualizó.

Dijo que habló por teléfono el sábado con Rivera Schatz, aunque no entró en los pormenores de esa conversación. “Obviamente, él tiene sus planteamientos. Tenemos nuestras diferencias, pero me alegro que pudimos hablar porque es que nos conocemos hace tantos años, hemos compartido tantas batallas”, indicó Pierluisi.

El jueves, el presidente del Senado cuestionó las lealtades de Pierluisi hacia el país tras trabajar como asesor legal externo de la Junta de Supervisión Fiscal a través del bufete O’Neill & Borges.

“El hecho de que yo estuve en la vida privada estos dos años y medio, no significa que no haya estado envuelto en muchos ‘issues’ (asuntos) relacionados a Puerto Rico. Como puertorriqueño, yo lo que quiero es que mi patria brille, que nosotros echemos para adelante, que nos miren bien desde Washington, desde el mundo entero”, agregó a los medios.

Insistió en que como las leyes se presumen constitucionales, en referencia a la ley 7 del 2005, lo “justo”, “razonable” y “prudente” es que los tribunales decidan si la juramentación procede o no. “Yo lo que le pido a todos, incluyendo, sí, a los tribunales en Puerto Rico, incluyendo a nuestro más alto tribunal (el Supremo), que si esta controversia llega ante la Rama Judicial…que todos pensemos en Puerto Rico primero, que todos recordemos que lo queremos es un gobierno seguro, un gobierno estable, un gobierno en buenas manos”, señaló.