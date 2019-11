El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos "Johnny" Méndez, radicó hoy, sábado, su candidatura a la reelección para las elecciones del 2020, con el apoyo de Pedro Pierluisi, precandidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP).

Junto a ambos líderes de la palma, un grupo de representantes también estuvo presente para oficializar su intención de regresar a dicho cuerpo legislativo.

“Yo voy a hacer campaña por ustedes”, afirmó Pierluisi durante su participación en el evento en el Centro de Convenciones Miguel Santiago Ocasio de Cataño. “Hoy es el comienzo, hay que ponerse las tenis, enrollarse las mangas, tirarse a la calle y ganar esas elecciones”.

Los aspirantes a la reelección y las nuevas candidaturas –40 por distritos y seis por acumulación– certificaron ante el secretario general del PNP, Rafael “june” Rivera, que cumplen con los requisitos para oficializar su aspiraciones ante la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) a partir del 1 de diciembre.

“Esta Cámara de representantes, la actual, se comprometió con el pueblo en lograr grandes cambios y hemos cumplido con nuestra palabra”, dijo Méndez. “Vamos a lograr más cambios para el pueblo de Puerto Rico”.

Méndez confía en revalidar como representante del Distrito 36, que incluye a las islas municipios de Vieques y Culebra, que durante años ha enfrentado una crisis en el servicio de transportación marítima, agudizada durante los últimos meses.

“El que piense que el problema de transportación marítima de las islas municipios de Vieques y Culebra es un problema sencillo de resolver, está totalmente esquivado. Mi lucha siempre ha sido darles un servicio digno y decente a los residentes de las islas municipios y con sus altas y sus bajas eso se ha logrado”, manifestó ante preguntas El Nuevo Día.

“Con mi radicación hoy nuevamente me someto al pueblo y el pueblo decidirá si debo continuar o no debo continuar”, sostuvo.

El líder cameral y el resto de los representantes novoprogresitas cerraron filas con Pierluisi. “Necesitamos un líder en Fortaleza que ayude a la Cámara de Representantes”, afirmó Méndez. “Necesitamos una voz fuerte en Fortaleza que lleve el liderato en Washington junto a Jenniffer González”.

“Esa Junta a mí me respeta”

Pierluisi, quien fue cuestionado por la Cámara cuando intentó convertirse en gobernador tras la salida de Ricardo Rosselló por su cercanía como abogado de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) mientras era socio del bufete O'Neill & Borges, les reiteró hoy que buscará un gobierno “sin Junta de Supervisión Fiscal”.

“Ya yo planté bandera porque esa Junta a mi me respeta”, afirmó el aspirante a la gobernación. “Saben (los miembros de la Junta) que conozco (la Ley) Promesa mejor que ellos”.

El abogado reiteró algunas promesas, como “justicia salarial” para los servidores públicos, detener los recortes a la Universidad de Puerto Rico y fondos para los alcaldes.

“La Ley Promesa le exige a la Junta proveer financiamiento adecuado para los servicios esenciales que brinda el gobierno”, detalló.

Pierlusi sostuvo que buscará que en las elecciones de 2020 el PNP aumente sus mayorías representativas en la Legislatura y en las alcaldías.

“Él pueblo ha hecho sus reclamos, tenemos que tener los odios en la tierra”, manifestó, mientras les ofreció consejos sobre cómo debían proyectarse frente a los constituyentes durante el periodo de campaña. “Que se identifiquen con ustedes, con nosotros, con el Partido Nuevo Progresista”.

“La gente ya no quiere más contratos por amiguismo, se acabó, no hay tolerancia para eso”, afirmó. “Nosotros vamos a limpiar la casa, vamos a darle un gobierno limpio a Puerto Rico”.

Al ser cuestionado por este medio respecto a qué se refería al decir “limpiar la casa” frente a un gobierno de mayoría novoprogresista respondió: “Me refiero al proceso de contratación público. Como he dicho, hay que reformar totalmente el proceso de contratación público, no solo los contratos de bienes o productos que se le venden al gobierno que está sujetos a subasta público, no solo eso, en esos procesos que debemos ser transparentes y competitivos, también es serlo en la contratación de servicios profesionales”.

El aspirante a la gobernación también manifestó que “ha llegado el momento que todo que todo el que tenga un contrato de servicios profesionales en el gobierno lo haya obtenido como resultado de un proceso transparente y de competencia en al cual se evalúe los méritos o las cualificaciones de todos los que someten propuestas, y hay que hacerlo porque es que no hay tolerancia ya en el pueblo”.

Además del presidente cameral, radicó su candidatura el portavoz de la delegación del PNP, Gabriel Rodríguez Aguiló.

Otros representantes que también radicaron sus candidaturas fueron Eddie Charbonier Chinea, Juan Oscar Morales Rodríguez, Víctor Parés Otero, Jorge ‘Georgie’ Navarro, Pedro Julio ‘Pelle’ Santiago Guzmán, José Aponte Hernández, María Milagros Charbonier, Maricarmen Mas Rodríguez, Yashira Lebrón Rodríguez, Félix Lassalle Toro, José ‘Memo’ González Mercado, Víctor Torres González, José Banchs Alemán, Urayoán Hernández Alvarado, el vicepresidente de la Cámara, José Torres Zamora y Manuel Claudio Rodríguez, entre otros.