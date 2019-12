Cerca de una hora después que la gobernadora Wanda Vázquez Garced sometiera oficialmente su candidatura a la gobernación, su principal contrincante, el ex comisionado residente Pedro Pierluisi Urrutia, presentó 8,200 endosos ante la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

En el trámite procesal de entregar el sobre con los formularios de endosos completados, Pierluisi Urrutia estuvo acompañado por una decena de colaboradores y un grupo de pleneros que cantaban rimas alusivas a su candidatura a la gobernación por el gubernamental Partido Nuevo Progresista (PNP).

"En el día de hoy sometí todos los endosos requeridos en ley. El 11 de diciembre el PNP certificó mi candidatura. El 12 de diciembre me entregaron los formularios. Nos tomó dos semanas obtenerlos (los endosos). El proceso fue fácil", dijo Pierluisi Urrutia en una rueda de prensa a la salida del Centro de Operaciones de la CEE en Hato Rey.

El precandidato indicó que los formularios los llenó con un equipo electoral que está creando paralelo al PNP para atender la movilización de votantes en las primarias que se celebran en junio.

“Hay endosos desde Vieques hasta Rincón. Obtuvimos endosos en todos los municipios de Puerto Rico. Ahora ya estamos listos… Ya yo he pasado por este proceso en dos ocasiones que he tenido primarias. Sé lo que hay que hacer y estoy montando mi propia estructura política. Son miles de personas que están apoyándome tanto en el aspecto electoral como de movilización. Esta va a ser mi propia estructura porque el PNP tiene la suya que es institucional”, añadió.

El ex comisionado residente indicó que la creación de esta estructura electoral específica para su candidatura no significa que sea un candidato “tradicional” o que sus métodos son iguales a los que los políticos han usado en el pasado. “No es cuestión de tradiciones. Tú para poder movilizar el voto y proteger el voto necesitas personas de carne y hueso por todo Puerto Rico. Yo lo que digo es que no voy a depender de la estructura del partido”, sostuvo al destacar la estadidad y la asignación de fondos federales a Puerto Rico como sus prioridades políticas.

En el 2016, Pierluisi Urrutia perdió las primarias por la candidatura a la gobernación del PNP por 10,704 votos ante Ricardo Rosselló Nevares. En el 2008, cuando aspiró por primera vez a un cargo electivo, ganó la candidatura novoprogresista a la comisaría residente ante los exlegisladores Charlie Rodríguez y Miriam Ramírez de Ferrer.

Además de Vázquez Garced y Pierluisi Urrutia, la fisiatra Sally Priester Sepúlveda aspira a ser la candidata novoprogresista a la gobernación.