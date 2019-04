Relacionados: 10 puntos importantes del mensaje de situación de estado de Rosselló Gobernador denunciará discrimen a Puerto Rico durante campaña presidencial en Estados Unidos

Varios políticos del Partido Popular Democrático y del Partido Independentista Puertorriqueño reaccionaron hoy al tercer mensaje sobre la situación de estado que ofreció el gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

Durante el discurso, el gobernador nombró las cinco etapas de la Agenda de Puerto Rico. Estas son: crear un entorno abierto y amigable para los negocios en la isla, convertir al país en un conector o facilitador de negocios y economía en las Américas, fomentar la innovación, revertir la migración de los últimos 70 años y establecer como política pública la libertad del ciudadano y el ofrecimiento de oportunidades.

A continuación algunas reacciones de los políticos:

Rafael "Tatito" Hernández, representante del PPD

“Estamos en abril de 2019. Han pasado 28 meses de esta administración y el mensaje que acaba de culminar es como si estuviéramos en abril de 2017. Un mensaje de promesas, de propuestas, un mensaje de dar excusas y de sencillamente hacer lo que esta mañana queríamos evitar, que fuera el típico mensaje político partidista. Tuvo que utilizar lo que los candidatos y aspirantes del penepés utilizan cuando no tienen salida, el tema del estatus”.

Eduardo Bhatia, senador del PPD

“El país está cansado de promesas, de que les hablen de sueños sin decir cómo. El puertorriqueño despertó después del huracán y de la quiebra. ¿Algo se dijo de cómo sacar de la quiebra a Puerto Rico? ¿Alguien habló hoy del tema de seguridad pública que tiene de pelos de punta a tantas familias puertorriqueñas? ¿Alguien escuchó algo de cómo se va a pagar el sistema de salud que en unos meses se va a quedar sin dinero? Esos son los problemas que tiene Puerto Rico. Esos son los problemas que la gente tiene que enfrentar y sobre los problemas reales de la gente no se habló nada esta noche. Fue un discurso de anticipo de la elección, político partidista totalmente, para el chijí-chijá”.

Luis Vega Ramos, representante del PPD

“Emplazo al gobernador a que niegue que el quitarle el $450 millones a la UPR, $86 millones en el presupuesto que se propone ahora, no sea para desmantelar a la universidad del pueblo financiando las privadas. El emplazamiento a la Legislatura es que cuando se considere esta propuesta se aseguren que el dinero que se le quite a la UPR no se use para financiar universidades privadas”.

Carmen Yulín Cruz, alcaldesa de San Juan

“Gobernador está tarde para exigirle a Trump respeto. Bajo la cabeza ante el presidente ahora no puede sacar pecho”.

José R. Román Abreu, presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico

“Habiendo escuchado detenidamente el mensaje del señor gobernador, le recuerdo que su promesa de campaña fue traspasar servicios a los municipios, tal como lo dejó por escrito en la página 79 del Plan para Puerto Rico. La realidad ha sido todo lo contrario: Rosselló le ha restado recursos a los municipios y le ha impuesto nuevas obligaciones. En ese sentido, el gobernador ha incumplido. En la página 82, Rosselló prometió en su programa de gobierno la creación de consorcios intermunicipales. Hoy promueve el recorte a las facultades de los municipios mediante la creación de condados, sin consulta y sin consenso. Muestra de eso es la creación de cuatro grupos de análisis compuesto exclusivamente por alcaldes y legisladores de su partido político, excluyendo a la mayoría de los alcaldes, reunidos bajo esta Asociación que presido. A pesar de todo esto, y en honor a nuestra obligación ministerial y vocación democrática, los alcaldes asociados reiteramos nuestra petición al diálogo serio y sereno, por el bien de nuestra gente y de Puerto Rico”.

Juan Dalmau, senador del PIP

“El gobernador dijo hoy una sola verdad: que va por más, por más de lo mismo. Mas pobres, más desigualdad, más colonialismo, más privilegios para las aseguradoras más cierres de escuelas y más cierres de recintos universitarios”.

“En el tema del estatus habló de los consensos que hay que alcanzar…. Hemos hecho varias propuestas de consenso, nos hemos reunidos con el gobernador y el exrepresentante fenecido Héctor Ferrer y quien abandonó el consenso fue el gobernador de Puerto Rico. Proponer un referéndum estadidad sí o no es excluyente. Si quiere atender seriamente el tema del estatus, que convoque a un diálogo serio”.

Denis Márquez, legislador del PIP

“Vimos un mensaje de campaña pagado con fondos públicos que finalizó con el gobernador pidiendo que votaran por él. Fue un mensaje de anuncios, promesas y planes. Me parece que es otro cinismo de hablar de acceso universal a la salud cuando el problema son los planes médicos. El problema es que no pagan”.

María de Lourdes Santiago, vicepresidenta del PIP

“¿A Ricardo Rosselló le preocupa el costo de las medicinas? Que le meta mano a la práctica de “spread” de los PBM: reciben $10 de las aseguradoras por un medicamento; le pagan $5 a la farmacia de la comunidad y se embolsican el resto”.

