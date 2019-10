Fajardo – Los precandidatos a la alcaldía de San Juan por el Partido Popular Democrático (PPD) tomaron esta mañana vías completamente distintas para tratar de apelar al electorado de la colectividad al participar en un foro de precandidatos a la poltrona capitolina como parte de la convención de la colectividad en el hotel El Conquistador.

Mientras la senadora Rossana LópezLeón centró su presentación en sus propuestas y la política pública que pretende implantar, Armando Valdés procuró validar sus kilates como popular, criticó duramente -sin mencionarla- la gestión de la actual alcaldesa Carmen Yulín Cruz Soto al frente del gobierno municipal de San Juan y separó tres minutos de su presentación para hacer un llamado a los populares, pero enfocado en la necesidad de triunfar en la elección general del 2020.

En el foro estuvieron presentes los precandidatos a la gobernación Roberto Prats y Eduardo Bhatia, además de varios precandidatos a la Legislatura por San Juan.

Por un lado, López León, quien es senadora por Acumulación, recalcó su experiencia en el servicio público de 25 años y el resultado de las visitas que ha hecho como parte de su campaña política.

“La gente en San Juan quiere una mejor calidad de vida, una excelencia en los servicios, un fortalecimiento empresarial y desarrollo económico, pero a la misma vez un ambiente de paz, armonía y seguridad”, dijo López León.

La exprocuradora de las Personas de Edad Avanzada sí reconoció el deterioro en San Juan, al sostener que el “reclamo más contundente” que ha recibido es que “necesitamos una ciudad limpia y ordenada”.

“Esa será mi primera acción en San Juan”, destacó al arrancar aplausos de la audiencia congregada en diminuto salón que se quedó pequeño para la ocasión.

López León, quien procuró en su mensaje apelar al voto de los inmigrantes la comunidad LBGTT -al igual que lo hizo Valdés-, mencionó tres propuestas, pero sin entrar en grandes detalles. Habló, por ejemplo, de la necesidad de garantizar acceso a servicios de salud, cultura, recreación y deportes, que los empleados del municipio se tiren a la calle a dar esos servicios “y no quedarnos en oficinas y las agencias” y que el gobierno municipal sea sensible con las mujeres maltratadas y las comunidades desventajadas.

En el caso de Valdés, dedicó minutos de su presentación a brindar datos sobre su vida personal, cómo en su casa “no sobraba nada”, subrayando de esa manera su origen en una familia de clase media de Levittown y que vive en San Juan desde el 2003.

Luego de repasar su carrera en el servicio público, presentó un cuadro tétrico de la vida en el San Juan que todavía administra Cruz Soto, precandidata a la gobernación por el PPD.

“Lo que están pidiendo es un cambio profundo y radical en la manera en que se administra San Juan”, dijo Valdés al repasar temas como el abandono de propiedades, las luminarias fundidas y los problemas con el recogido de desperdicios sólidos. “El abandono de una ciudad donde me crie… por eso estoy aspirando a ser alcalde, para tener una ciudad más vibrante, más segura y más limpia”, dijo.

Valdés recalcó en la importancia de que en San Juan regrese “a lo básico” y dijo que los sanjuaneros piden un cambio “a gritos”.

“El recogido de basura, el alumbrado, la seguridad y el mantenimiento de espacios públicos. De ahí podemos crecer”, dijo al prometer implantar, de ser electo, un sistema capitolino de educación secundaria gratuito.

Valdés aprovechó su segundo turno, este de tres minutos, para apelar a la base del PPD.

“A ese gobierno hay que derrotarlo”, dijo en referencia al Partido Nuevo Progresista (PNP). “Si ganamos sin saber lo que vamos a hacer, sin tener una agenda clara, una visión clara de cómo vamos a deshacer la destrucción del país ejecutada por el PNP, puede ser la última elección que gane este partido”.