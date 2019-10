Los legisladores Joel Franqui y José Pérez, ambos del gobernante Partido Nuevo Progresista (PNP), presentaron una medida para declarar los arrecifes de coral como una estructura esencial para la protección de las costas y las playas de Puerto Rico, en aras de elevar a rango de ley su protección y conservación.

El Proyecto de la Cámara 2308 ordenaría al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales a adoptar o enmendar la reglamentación necesaria para que estén acorde con esta declaración y autorizarlos para la tramitación de fondos federales o estatales para la protección y mantenimiento de los arrecifes de coral.

Según explicó Franqui en un comunicado de prensa, en unas vistas públicas de la Comisión de Recursos Naturales y Asuntos Ambientales de la Cámara baja para atender la problemática de la erosión costera en la isla, trascendió que el Gobierno no cuenta con los fondos necesarios para una protección óptima de estos ecosistemas.

"Se ha señalado que existe el acceso a ciertos programas federales de protección y conservación de los arrecifes. No obstante, no se ha podido acceder a esos programas plenamente, ya que los arrecifes no son considerados estructuras esenciales", dijo.

Según se menciona en la medida, el Servicio Nacional de Pesca Marítima de Estados Unidos proveen fondos para la conservación de arrecifes de coral y la protección costera.

El representante mencionó que los arrecifes de coral y las dunas reducen la energía del oleaje, y por ende, la erosión costera.

Dijo además, que debido a la naturaleza geográfica de la isla, los arrecifes constituyen la primera barrera de defensa para la protección de las costas.

"El cambio climático es una realidad hoy día, y según reportes publicados recientemente, Puerto Rico está a ley de una pérdida masiva de sus corales lo que representa un peligro ambiental", añadió.