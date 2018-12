El gobernador Ricardo Rosselló Nevares convirtió en ley hoy, lunes, el proyecto de reforma contributiva.

El primer ejecutivo firmó el Proyecto de la Cámara 1544 en compañía de los líderes legislativos, así como de secretarios de varias agencias, durante una conferencia de prensa en el jardín de La Fortaleza.

La Fortaleza afirmó que Junta de Supervisión Fiscal certificó la neutralidad de la medida con relación a las nuevas rebajas y medidas para la captación de más contribuciones al buscar evitar evasión contributiva.

Pero, poco después, Natalie Jaresko, directora ejecutiva del ente que controla las finanzas públicas, rechazó esa información.

“La Junta de Supervisión reconoce las numerosas revisiones hechas por el gobierno y la Legislatura para alinear la legislación con el Plan Fiscal del Gobierno de Puerto Rico. Sin embargo, la Junta de Supervisión ha expresado reiteradamente su preocupación de que las disposiciones de vídeo-lotería incluidas en la legislación no sean neutrales para el fisco, pues el gobierno y la Legislatura no han presentado evidencia suficiente de que estos cambios no canibalizarán los ingresos existentes del Plan Fiscal del Gobierno”, indicó Jaresko en declaraciones escritas.

“La Junta de Supervisión espera recibir la certificación de la legislación como conforme o no conforme con el Plan Fiscal del Gobierno según lo requiere la Sección 204(a) de PROMESA, la cual debe presentarse a más tardar el 19 de diciembre de 2018. Hasta el momento en que se reciba la certificación, la Junta de Supervisión no hará más comentarios sobre este tema”, aseveró.

Mientras, el secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, Ramón Rosario, dijo que la Legislatura ya le había a la JSF los estudios que realizaron sobre el efecto neutro de la videolotería.

“Cualquier duda que tenga la Junta, que haga el estudio pertinente, que por eso tienen asesores y expertos”, sostuvo Rosario.

“La pregunta no debe ser que nosotros le probemos que va atenerun efecto o no. La pregunta es que están haciendo ellos para evaluarlo, añadió.

El funcionario comentó que no tienen problemas en atender los comentarios que tenga la JSF al respecto, igual que lo hicieron con relación a esta y otras medidas.

Espera que de tener reparos, los comunique antes de tomar la determinación de invalidar la nueva ley.

“Si la Junta tomara una determinación tan devastadora como invalidar el nuevo modelo contributivo, a quien le estarían haciendo daño es al pueblo de Puerto Rico y al desarrollo económico. Estamos hablando de $2,000 millones que estarán inyectados en los próximos cinco años en la economía”, manifestó Rosario

Rosselló destacó que la nueva ley establece un crédito por trabajo, bajas las tasas contributivas a los individuos y corporaciones, reduce prospectivamente el Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU) en alimentos preparados, y elimina el impuesto entre negocios (“Business to Business” o B2B) a las pequeñas y medianas empresas.

“A pesar del déficit que encontramos al comenzar nuestro mandato, hoy hacemos realidad el nuevo modelo contributivo que logramos tras hacer los ajustes fiscales necesarios y que establece un escenario ideal para la inversión, así como un alivio para todos los contribuyentes y comerciantes”, sostuvo Rosselló Nevares.

Entre los nuevos cambios que se establecen, el primer ejecutivo destacó la creación del crédito contributivo por trabajo. Aseguró que resultará en ahorros de $200 millones anuales para dar beneficio de entre $300 a $2,000 a cada trabajador, de acuerdo con sus ingresos y la cantidad de dependientes.

Según se informó, el pago se hará mediante crédito con la radicación de la planilla.

La reforma contributiva fue aprobada el 13 de noviembre por la Asamblea Legislativa.

Durante la firma del proyecto de ley, estuvieron presentes el secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera; la secretaria de Educación, Julia Keleher; el secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado; el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y el comisionado de la Policía, Henry Escalera.