El ahora senador electo por acumulación por el Partido Nuevo Progresista (PNP) William Villafañe destacó esta mañana que el exgobernador Ricardo Rosselló lo felicitó tras su elección a uno de los dos escaños que estaban disponibles en la Cámara alta.

“Se sintió muy contento (Rosselló) porque más allá de todo lo que ha pasado es una persona que considero amigo y se sintió muy contento del resultado”, resaltó el exsecretario de la Gobernación en una entrevista radial (WKAQ – 580 AM).

Cuestionado sobre a quién representará en el Senado, Villafañe contestó que “al pueblo de Puerto Rico” y rechazó que vaya a responder a intereses de quien fue su jefe cuando era secretario de la Gobernación, puesto al que renunció en mayo de 2018 cuando fue referido al Panel del Fiscal Especial Independiente por su participación en un polémico chat de WhastApp.

El nuevo senador, que juramentaría en la actual sesión ordinaria como adelantó el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, sostuvo que la victoria que obtuvo en la elección especial es producto de una serie de visitas y consultas que realizó en varios municipios.

“El pueblo me dio su confianza, fui donde él, los visité, los escuché, evaluaron toda mi trayectoria y entendieron que merecía llegar al Senado de Puerto Rico para representarle, ser su voz y su voto cuando tenga la oportunidad”, indicó.

Según la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Villafañe ganó con el 23.95% de los votos, mientras que el segundo escaño senatorial lo obtuvo el exsenador Héctor Martínez con el 17.27% del respaldo electoral.

La llegada de los dos senadores se dará en medio de la consideración del nuevo Código Civil y la Reforma Electoral que podrían bajar a votación en el Senado en los próximos días.

Villafañe no quiso adelantar cuál será posición en cuanto la medida del Código Civil por supuestamente no haberla estudiado, pero adelantó que no respaldará ninguna disposición que atente contras los derechos de la comunidad LGBTT, incluyendo el matrimonio entre personas del mismo sexo.

“Estaría mirando la legislación consciente de esas luchas y velando porque no habría ningún tipo de discrimen”, estableció.

Sobre si accederá a las presiones del liderato del Senado, recalcó que respondería a los ciudadanos, a la vez que destacó que representa “muchísimas cosas nuevas”.