Manatí – A su llegada a la reunión del Directorio del Partido Nuevo Progresista (PNP), el presidente interino de la colectividad, Thomas Rivera Schatz, aclaró que la colectividad está “solida” y que quien enfrentó problemas fue el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares.

“Con el PNP no sucedió nada. El PNP está sólido, está unido. Está enfocado. El que tuvo problemas fue Ricardo Rosselló. No el PNP”, destacó el también presidente del Senado quien hoy tyvo la primera reunión del cuerpo regente de la Palma, que no se reunía desde febrero.

Además, fue la primera reunión del PNP luego de los eventos que provocaron la renuncia de Rosselló Nevares, primero de la gobernación y luego, de la presidencia del partido que fundó Luis A. Ferré en 1968.

Rosselló Nevares se vio obligado a renunciar luego de que trascendiera el contenido discriminatorio, homofóbico y sexista de un chat en el que él participaba junto a sus asesores y parte de su equipo de trabajo. También la dimisión fue producto de los arrestos federales de parte del gabinete de Rosselló Nevares que incluyeron a la exsecretaria de Educación, Julia Keleher.

La reunión del Directorio del PNP servió para discutir el estatus de la reorganización interna, cómo se llenarán las vacantes que hay en el Senado y en la alcaldía de Barranquitas, buscar una sede para la colectividad y organizar un evento de recaudación de fondos, precisó Rivera Schatz.

El presidente del PNP se mostró confiado en que la colectividad prevalezca en las elecciones generales del 2020.

“Digan lo que digan, nuestro gobierno tiene números positivos en el desempleo, en la tasa de participación laboral, en la reconstrucción de Puerto Rico. Evidentemente somos buen gobierno”, afirmó.

Rivera Schatz fue electo y ratificado como presidente del PNP tras la renuncia de Rosselló Nevares. La asamblea general del PNP debe ratificar a Rivera Schatz si este opta por mantenerse en la presidencia. Rivera Schatz no fue categórico cuando se le preguntó si se presentará a esa asamblea para mantenerse en la presidencia del PNP.

“Una de las cosas que tenemos que discutir es esa. Fíjate que en diciembre abren las candidaturas, si hay un solo candidato (a la gobernación) se torna académica cualquier asamblea que se haga un mes antes así y si hay más de un candidato, como parecería que va a ocurrir, pues habría primarias. Todo eso lo vamos a discutir ahí”, dijo.

“Mi ánimo, al igual que todos los penepés, es trabajar. Yo no necesito ser presidente del PNP para ser líder de la Palma. Hay gente que se muere por los puestos, yo no. De nuevo, nosotros vamos a trabajar y lo que el Directorio quiera establecer como mapa de ruta, no tenemos ningún problema”, agregó.

La reunión del Directorio se realiza en el coliseo Juan Aubin Cruz Abreu, en Manatí. Al cónclave fueron invitados todos los líderes del PNP, aunque no formaran parte del Directorio. Por ende, participan alcaldes, representes y senadores.

Uno de los vicepresidentes del PNP, Carlos “Johnny” Méndez, dijo que estaba “bien contento” porque “por fin el Directorio se pueda reunir y de que haya una apertura no solamente al Directorio sino a todo al liderato del partido”.

“Eso habla muy bien de esta nueva administración al frente del partido y esperamos que sea él (Rivera Schatz), o sea cualquier otra persona, que tenga esa misma visión de darle participación al liderato en todos los niveles del partido”.