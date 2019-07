El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, aceptó hoy, viernes, las disculpas del gobernador Ricardo Rosselló Nevares, pero dejó claro que espera, a su vez, el perdón del resto de los integrantes del chat de Telegram y que no formen parte del “ambiente del gobernador”.

El líder senatorial acudió a su cuenta de Facebook para aconsejar a Rosselló Nevares a que desista de continuar su alianza con los que, según sostuvo, “ubicaron al gobernador en este malísimo escenario de hoy”.

“¿Dónde están las disculpas de Ramon Rosario, Rafael Cerame, Christian Sobrino, Carlos Bermudez, Falfo Orona y los demás? Estos, con su comportamiento, llevaron al Gobernador a la situación donde se encuentra hoy”, expresó Rivera Schatz.

“Si estas personas se quedan en el ambiente del Gobernador, ¿no se repetirá el error? El Gobernador necesita amigos genuinos y asesores CAPACITADOS. Eso le toca escogerlos a él. La lealtad no es adulación, la complicidad en el error y la pobreza de carácter de no advertir y aconsejar correctamente al Gobernador. Es saber poner freno y decir no cuando los “coloquios” llevan una ruta de INEVITABLE colisión”, abordó.

Rivera Schatz sostuvo que Rosselló Nevares se disculpó, personalmente, con él y con el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, por las expresiones que realizó en un chat de la aplicación Telegram junto a asesores.