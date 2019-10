El futuro político del representante Guillermo Miranda no se vislumbra dentro de la papeleta del Partido Nuevo Progresista (PNP) de las próximas elecciones. El legislador, incluso, podría salir de su escaño en las próximas horas, a menos que opte por someterse a un proceso legislativo que evaluaría si merece o no retenerlo.

Así lo manifestaron el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, y el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, a su llegada a La Fortaleza para la reunión bisemanal que sostienen con la gobernadora Wanda Vázquez Garced.

“No debe figurar en la papeleta. El Comité de Evaluación toma sus propias evaluaciones y no soy quién para decirle a quién cualificar o no, pero me atrevo a apostar que el comité no lo validaría”, dijo Rivera Schatz.

Según el líder senatorial, las acciones de Miranda, quien preside la Comisión cameral de Educación, incluso podrían representar violaciones de ley que, en su momento, estarían bajo el crisol de las autoridades pertinentes.

Miranda supuestamente dio autoridad al director de su oficina para despedir a una empleada que alegadamente se negó a pagar $40 de una rifa de su campaña. El Nuevo Día publicó una grabación de una conversación entre la exempleada y Miranda en la que le indica a la mujer, identificada como Ivette Sierra Vivas, que si “estás adentro, estás adentro con todo” y que, de lo contrario, “pues no estás”.

Rivera Schatz y Méndez calificaron las actuaciones de Miranda como “lamentables”, “desagradables” e “inaceptables”.

“Es desagradable lo que escuchamos. No nos gusta para nada. Tenemos que esperar el resultado de la Comisión antes de emitir cualquier juicio. Lo que sí adelantamos es que vamos a reunirnos hoy con el compañero y, obviamente, tendremos que tomar algunas acciones remediativas antes que la Comisión actúe”, dijo Méndez.

Según el líder cameral, la elección inicial enestos casos es de la persona implicada, en este caso Miranda. Sin embargo, puntualizó que la Cámara tiene la potestad de separarlo del cargo luego deque transcurra el debido proceso dentro de la Comisión de Ética y el organismo rinda un informe.

“Nosotros vamos a esperar. Yo me quiero reunir con el compañero como lo hice en su momento con Ramón Luis Rodríguez y Sammy Pagán. Ramón Luis decidió correr el proceso y al final terminó expulsado. Samy Pagán nos escuchó en ese momento y renunció. Así que en este caso yo quiero hablar también con el compañero porque aparte de todo es un amigo y quiero tener la oportunidad de dialogar con él”, indicó.

Según explicó, el 6 de noviembre continúa la vista del proceso que lleva la Comisión de Ética y que comenzó en julio, aunque advirtió que no participa de estos procesos.

Por otra parte, Méndez comentó que en la reunión con la gobernadora discutiría “asuntos de gobierno y presupuestarios”. Además, dijo, dialogaría sobre “el asunto del Negociado de Energía”, lo que resaltó no debió haber ocurrido.

Méndez llegó acompañado del representante Antonio “Tony” Soto, de la Comisión de Hacienda de la Cámara, quien resaltó la importancia de lograr un presupuesto certificado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), uno que salga del gobierno de Puerto Rico, no impuesto, puntualizó.

Por su parte, Rivera Schatz anticipó que se disponía a dialogar con la gobernadora sobre el Código Civil, el Código Municipal, el Código Electoral, la Ley de Armas, el tema de la seguridad y nombramientos pendientes.