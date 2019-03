Washington - El gobernador Ricardo Rosselló Nevares describió como indignos e irresponsables las expresiones que se le atribuyen al presidente Donald Trump en contra de asignar nueva ayuda de emergencia a la Isla y cuestionando el uso adecuado de fondos previamente asignados a la Isla.

“Siguen careciendo de empatía, son irresponsables, lamentables y, sobre todo, injustificadas”, indicó Rosselló, en una declaración, en la que consideró que el presidente Trump habría hecho comentarios que están “por debajo de la dignidad de un presidente de EE.UU.”.

En una reunión el martes con senadores republicanos, el presidente Trump afirmó que se le ha dado demasiada ayuda a Puerto Rico en comparación con estados como Texas y afirmó que el gobierno de la Isla no ha hecho un buen uso del dinero, según medios como Bloomberg y The Washington Post.

Para el gobernador Rosselló, Trump recibe “información engañosa” de sus propios asesores y recordó que desde enero solicita una reunión con el presidente.

“He hecho varias solicitudes para reunirme con el presidente para hablar sobre la recuperación y reconstrucción de Puerto Rico, pero hasta el día de hoy no hemos recibido una confirmación o una fecha, a pesar de que Trump me dijo que nos reuniríamos después de su visita a Vietnam. Invito al presidente a que deje de escuchar los consejos ignorantes y completamente equivocados. En su lugar, debería venir a Puerto Rico para escuchar de primera mano a la gente en el terreno. Lo invito a poner todos los recursos a su disposición para ayudar a los estadounidenses en Puerto Rico, como lo hizo para Texas y Alabama. Ni mas ni menos”, agregó Rosselló.

El presidente del Comité de Asignaciones del Senado, el republicano Richard Shelby, confirmó que Trump habló en la reunión del martes con el caucus republicano sobre sus preocupaciones en torno a asignarle nuevos fondos a la Isla.

Más aún, Shelby le dio la razón sobre el alegado mal uso de fondos federales. “"Tiene razón en eso. Mucho de eso ha sido mal usado y abusado”, indicó Shelby.

El lunes, el diario The Washington Post indicó que Trump solo está dispuesto a que se asignen los $600 millones adicionales en asistencia alimentaria que están pendientes en el Congreso desde enero pasado y fondos para rehacer la red eléctrica.

Pero, desde noviembre medios estadounidenses han publicado que el presidente Trump busca frenar o limitar nuevas asignaciones de emergencia a la Isla. Entonces, se decía que Trump consideraba que los fondos se estaban utilizando para pagarles a los acreedores como parte del proceso de reestructuración de la deuda pública.

“Quiero ser muy claro: ni un solo dólar federal se ha utilizado para hacer pagos de deuda. Esta ha sido la recuperación más transparente en la historia de los Estados Unidos, brindando acceso y colaboración sin precedentes con agencias federales”, sostuvo Rosselló Nevares.

Para Rosselló Nevares, el problema de fondo no es Trump, sino el status colonial de Puerto Rico.