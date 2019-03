El gobernador Ricardo Rosselló Nevares reiteró hoy su posición de que el proyecto del Senado 950, que restringe el aborto en Puerto Rico, es negativo para la isla puesto que podía provocar que aumenten las interrupciones de embarazos de manera informal o clandestina y que viola el derecho a la intimidad de las personas.

Su reacción ocurre poco después de que el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, anunciara que le daría paso a una votación para sobrepasar el veto que el gobernador ya le dio a la medida. La Cámara de Representantes ya hizo lo mismo.

“Yo me considero un hombre de Dios y le pedí sabiduría y mi juicio era que esto (el proyecto de ley) probablemente provocará más informalidad en el proceso del aborto y retaba la intimidad”, dijo Rosselló Nevares en una conferencia de prensa en la Universidad del Turabo donde presentó un modelo de reorganización municipal.

A esto, el presidente del Senado, quien también participaba del evento, resaltó que la acción legislativa no era “personal” contra el Ejecutivo. “El gobernador tiene nuestro apoyo y lo hemos respaldado en los asuntos programáticos… (Ir por encima del veto) no es un asunto personal… En este tema particular pensamos distintos”, dijo Rivera Schatz.

El gobernador resaltó que, tal y como mencionó el presidente senatorial, esta medida no nace del programa de gobierno del gubernamental Partido Nuevo Progresista (PNP), por lo que los legisladores pueden adoptar la postura que mejor estimen sobre el tema.

“La decisión mía fue de vetar el proyecto. Usé mi juicio, reflexioné y mi conciencia me dictó que no era un buen proyecto”, reiteró Rosselló Nevares.

Rivera Schatz, en una comunicación vertida en sus redes sociales, indicó que para ir por encima del veto, necesitaban 20 votos a favor en el Senado y que por esa misma cantidad de votos fue que se aprobó la medida en ese cuerpo. Por lo tanto, no auguró problemas ya que, además, anticipa imponer una regla de caucus, lo que obligaría a los novoprogresistas a votar en bloque.

“La compañera senadora Zoé Laboy, quien fue la única que originalmente votó en contra de la medida, será la única senadora exenta del acuerdo de caucus sobre el P del S 950”, estableció el senador.