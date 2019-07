El secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Carlos Contreras Aponte, señaló que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares le ofreció disculpas por los chistes que se hicieron en un chat con colaboradores del primer ejecutivo en torno a su ceguera.

“Creo que todo el mundo está de acuerdo que las expresiones que se hicieron en el chat son lamentables”, sostuvo Contreras Aponte.

“Hay unas expresiones que usan el nombre de Carlos Contreras que, dicho sea de paso, no las hizo el gobernador de Puerto Rico, fue otra persona del chat. Expresiones que pueda haber hecho el gobernador sobre la ceguera de Carlos Contreras quedaron claramente despejadas el día que él me nominó. Él no dijo nada, pero los actos son la mejor evidencia”, añadió.

Rosselló y varios de sus jefes de agencia y asesores hicieron comentarios a través de la aplicación de mensajería Telegram sobre una imagen compartida por el saliente secretario de Estado, Luis G. Rivera Marín, de unas porristas. El publicista y presidente de la agencia KOI, Edwin Miranda, indicó “Carlos Contreras me escribe que las ve todas bien parejas”.

Contreras Aponte rechazó que haya considerado renunciar a causa de las expresiones de un contratista gubernamental, pues sostuvo que a diario recibe comentarios similares a través de redes sociales. Por el contrario, elogió al mandatario por haberlo nombrado para el puesto, pues se convirtió en la primera persona ciega en dirigir una oficina que no está dirigida a servir exclusivamente a personas con impedimentos.

“Expresiones en contra de mí, en las redes todos los días. Aquí todos los días hay gente criticando porque soy ciego y nunca nadie se ha preocupado por esas expresiones. Estamos hablando que siempre se ha dudado de la capacidad de una persona ciega porque cómo va a arreglar las carreteras si no puede ver los hoyos. Eso una expresión lamentable”, sostuvo el secretario.

El funcionario indicó que otros participantes del chat se han disculpado con él “en privado”, pero no detalló quienes han sido.