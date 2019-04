El Senado aprobó hoy con enmiendas el Proyecto de la Cámara 650 que le ordena al secretario del Departamento de Seguridad Pública la celebración de un referéndum entre los miembros de la Policía para que decidan si desean recibir el beneficio del Seguro Social federal.

La celebración de la consulta, sin embargo, sería una alternativa de no avanzar las negociaciones que sostendrá el Gobierno de Puerto Rico con el Servicio de Rentas Internas Federal para la otorgación del Seguro Social a los miembros del Negociado de la Policía, según las enmiendas sometidas a la medida en el Senado.

“Después de firmada la ley, el gobierno tiene 30 días para negociar con el Seguro Social para ver si se puede evitar el referéndum. De no tener resultado la conversación se realizará un referéndum en un término no mayor de 60 días”, explicó el senador Henry Neumann, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, sobre las enmiendas sometidas por la Cámara Alta.

El Proyecto de la Cámara 650, de la autoría de la representante Lourdes Ramos, originalmente ordenaba la celebración del referéndum. No obstante, para que el resultado sea válido se requiere la participación del 75% de los agentes, cifra que no se alcanzó en las consultas que se han realizado previamente, señaló el senador.

“Los policías que son mayores de 40 años no les interesa el Seguro Social, porque no le va a rendir beneficios al momento de su retiro y, por lo tanto, no participa en el referéndum y no se llega al 75% requerido por Ley federal (de Seguro Social)”, detalló el senador.

El último referéndum que se realizó en la Uniformada sobre este tema fue 24 de marzo del 2006. En dicha consulta la mayoría de los miembros de la Policía que participó optó por acogerse al Seguro Social, pero la participación no resultó suficiente para que estos pudieran proceder al beneficio. En ese entonces, de los 18,957 policías participaron 11,474 agentes. De esa cantidad, 8,959 policías favorecieron acogerse a los beneficios del Seguro Social.