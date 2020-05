El representante popular Rafael “Tatito” Hernández Montañez envió una carta el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Juan E. Dávila Rivera, solicitando audiencia para reiterar su postura en contra del recién aprobado proyecto que enmienda el Código Electoral (PS-1314) y para proponer un método alterno para celebrar la primaria del Partido Demócrata en Puerto Rico.

El PS-1314 aún no ha sido enviado a La Fortaleza para ser convertido en ley, pero de ser firmado por la gobernadora Wanda Vázquez sus disposiciones podría emplearse en la primaria del Partido Demócrata en Puerto Rico.

“Estoy totalmente en contra de que se usen las primarias del Partido Demócrata para implementar algún método de voto electrónico o voto por correo como laboratorio de votos fantasmas. Por esta razón, confío en que ninguna de estas medidas se utilizará en el proceso electoral del Partido Demócrata en Puerto Rico. Es momento de ser prudentes con este asunto debido a que tendría un efecto contraproducente y dilataría más la expresión del pueblo puertorriqueño en una elección tan importante como esta, y de ser así, nos obligaría a llevar una acción en los tribunales”, expresó Tatito Hernández en declaraciones escritas.

“Reafirmo mi disponibilidad para evaluar mecanismos alternos para asegurar la celebración de las primarias y se elijan los delegados a la convención demócrata sin menoscabar los derechos del elector. También, velar que se cumplan los estándares de salud y seguridad en tiempos del COVID-19. Además, insto al presidente de la CEE a realizar un proceso poco oneroso y a redirigir las economías a proveer ayudas adicionales por la emergencia que atraviesa el pueblo de Puerto Rico”, agregó en un comunicado.

Hernández insiste en que se emplee un método alterno para celebrar la primaria y que consiste en que se habilite un centro de votación en cada uno de los ocho distritos electorales "para que se pueda votar en las dos papeletas, tanto en la presidencial como en la papeleta para escoger los delegados, lo que reducirá el gasto de esta elección y el riesgo de propagación de este virus”, dijo.