El senador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) Juan Dalmau confirmó mediante un tuit en su cuenta oficial de Twitter que la Comisión Total convocada por el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz, pautada para mañana, lunes, fue cancelada.

Como anticipé, cancelada Comisión Total del Senado para evaluar el inexistente nombramiento de Secretario de Estado de Pedro Pierluisi. pic.twitter.com/DU2nTKTHsM — Juan Dalmau (@juandalmauPR) August 5, 2019

Dalmau publicó una foto de la carta enviada por el secretario del Senado, Manuel A. Torres Nieves, en la cual informó sobre la cancelación de la comisión total que evaluaría la designación del recién juramentado gobernador Pedro Pierluisi a la secretaría de Estado antes de asumir la silla de la gobernación.

"El licenciado Pedro R. Pierluisi Urrutia ha expresado que no asistirá a la Comisión Total convocada por el Presidente del Senado (Rivera Schatz) para evaluar su designación y que no reconoce la facultad del Senado de Puerto Rico para atender la misma. El Presidente del Senado ha tomado conocimiento de dichas declaraciones y, por tal razón, se les informa que la Comisión Total del Senado de Puerto Rico convocada para el día de mañana, lunes, 5 de agosto, a las 11:00 a.m., en el salón Leopoldo Figueroa Carreras queda cancelada", reza la misiva.