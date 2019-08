El presidente del Senado Thomas Rivera Schatz presentó una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan en busca de declarar nula la juramentación del gobernador Pedro Pierluisi.

Lea la demanda enviada al Tribunal:

En el escrito Rivera Schatz argumentó que "en Puerto Rico se vive una situación sin precedentes después de la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló Nevares". Señala que el proceso se llevó a cabo "parcialmente", pues el trámite de consejo y consentimiento sigue pendiente en el Senado de Puerto Rico.

Indica que el Secretario de Estado designado juramentó al cargo de Gobernador amparándose "en una interpretación incorrecta de la Ley 7-2005".

Además, señala que la juramentación y ocupación del gobernador son nulas pues la Constitución de Puerto Rico establece de forma clara que para ocupar el cargo de gobernador ante la renuncia efectiva de Rosselló Nevares "el licenciado Pierluisi Urrutia tenía que ocupar el puesto de secretario de Estado en propiedad al momento en que la misma fue efectiva".

"Ello no ha ocurrido aún, pues el Senado de Puerto Rico no ha finalizado su responsabilidad constitucional de consejo y consentimiento para dicho nombramiento. Como colorario de ellos, el licenciado Pierluisi Urrutia no puede continuar ostentando el cargo de gobernador al que juramentó y, cualquier decisión que haya tomado en tales funciones desde dicha juramentación, es igualmente nula", añadió Rivera Schatz en el escrito.